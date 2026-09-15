Šķiet nevainīga, bet var kaitēt - ārsti brīdina par populāru gulēšanas pozu
No rīta pamostaties ar sajūtu, ka roka ir "nogulēta", pirkstos jūtama tirpšana, bet pleci kļuvuši neparasti stīvi? Iespējams, iemesls nav tikai neērts spilvens vai matracis.
Eksperti brīdina: noteikta gulēšanas poza var radīt pārmērīgu spiedienu uz roku nerviem, vēsta TSN.
Runa ir par stāvokli, ko sociālajos tīklos dēvē par "T-reksa pozu" vai "tiranozaura pozu". Cilvēks guļ, stipri saliecot rokas elkoņos un piespiežot tās pie krūtīm. Ilgstoša atrašanās šādā pozā var izraisīt nepatīkamus simptomus.
Jāuzsver, ka tas nav oficiāls medicīnisks termins. Tomēr ieradums gulēt ar stipri saliektām rokām var radīt nevēlamas sekas, īpaši, ja cilvēks šādā stāvoklī pavada daudzas stundas katru nakti.
Pēc speciālistu teiktā, ilgstoši stipri saliekot elkoni vai plaukstas locītavu, var palielināties spiediens uz nerviem. Tā rezultātā pēc pamošanās cilvēks var izjust nejutīgumu, tirpšanu vai vājumu rokā.
Kāpēc nepareizas gulēšanas pozas dēļ tirpst rokas
Ja roka ilgstoši atrodas saliektā stāvoklī, nervi elkoņa un plaukstas locītavas apvidū var tikt pakļauti papildu spiedienam. Tas var izraisīt īslaicīgus jušanas traucējumus un raksturīgo "skudriņu skraidīšanas" sajūtu.
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Īpaši bieži cilvēki to pamana uzreiz pēc pamošanās: roka šķiet "sveša", pirksti tirpst, un, lai atjaunotu normālas sajūtas, nākas izkustināt roku vai vairākas reizes to pakratīt.
Speciālisti pievērš uzmanību arī pleciem. Ilgstoša atrašanās savilktā pozā var radīt papildu muskuļu sasprindzinājumu, tādēļ no rīta var parādīties stīvums un sāpes plecos.
Ar ko bīstams pastāvīgs spiediens uz nerviem
Ja nejutīgums rodas tikai reizēm un ātri pāriet pēc ķermeņa pozīcijas maiņas, tas ne vienmēr liecina par nopietnu problēmu. Tomēr, ja šādi simptomi atkārtojas regulāri, tos nevajadzētu ignorēt.
Pēc ekspertu teiktā, ja nervi ilgstoši un regulāri tiek pakļauti spiedienam, tas potenciāli var izraisīt ilgstošāku nervu kairinājumu vai bojājumus. Līdzīgi simptomi var rasties arī citu veselības problēmu gadījumā, tāpēc nevajadzētu automātiski pieņemt, ka jebkura rokas nejutīguma iemesls ir tikai gulēšanas poza.
Īpašu uzmanību jāpievērš šādiem simptomiem:
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- rokas vai plaukstas naktīs regulāri kļūst nejutīgas;
- nejutīgums nepāriet pēc pamošanās;
- parādās sāpes, kas izstaro uz leju pa roku;
- rodas vājums plaukstā;
- kļūst grūtāk noturēt priekšmetus;
- cilvēkam biežāk sāk izkrist lietas no rokām.
Šādos gadījumos ieteicams vērsties pie ārsta, jo iemesls var būt ne tikai nepareiza gulēšanas poza.
Kāpēc cilvēks vispār guļ šādā pozā?
Interesanti, ka mēs ne vienmēr apzināmies, kā tieši guļam naktī. Var aizmigt vienā pozā, bet pēc dažām stundām neapzināti saritināties, pievelkot rokas pie krūtīm.
Eksperti pieļauj, ka ieradums gulēt saritinātā pozā var būt saistīts ar ķermeņa vēlmi justies ērtāk un drošāk. Stress, sasprindzinājums, hroniskas sāpes vai miega problēmas arī var ietekmēt to, kā cilvēks tur savu ķermeni atpūtas laikā.
Tomēr pati "T-reksa" poza nenozīmē, ka cilvēkam ir paaugstināts trauksmes līmenis vai kāda cita psiholoģiska problēma. Iemesli var būt pavisam ikdienišķi.
Kā pārstāt gulēt ar saliektām rokām
Ar gribasspēku kontrolēt ķermeņa stāvokli miega laikā praktiski nav iespējams. Tāpēc eksperti iesaka nevis nepārtraukti mēģināt sevi kontrolēt, bet gan radīt apstākļus, kas palīdzētu rokām palikt neitrālākā pozīcijā.
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Ja guļat uz sāniem, varat novietot nelielu spilvenu vai salocītu dvieli starp rokām un krūtīm. Vēl viens variants – apskaut garu spilvenu: tas nodrošina rokām atbalstu, bet neļauj tām pārāk cieši piekļauties ķermenim.
Tiem, kuri guļ uz muguras, ieteicams rokas turēt gar ķermeni vai novietot tās uz neliela spilvena pie gurniem. Nav ieteicams likt rokas zem galvas, spilvena vai ķermeņa.
Ja problēma ir saistīta tieši ar izteiktu elkoņu saliekšanu, viens no materiālā citētajiem speciālistiem iesaka izmantot mīkstu barjeru ap elkoni, piemēram, ne pārāk cieši nostiprinātu dvieli. Cilvēkiem ar sāpēm plaukstas locītavā var palīdzēt nakts ortoze, tomēr tās lietošanu labāk pārrunāt ar medicīnas speciālistu.
Kā pareizi gulēt, lai rokas nekļūtu nejutīgas
Nav vienas universālas gulēšanas pozas, kas būtu ideāli piemērota ikvienam cilvēkam. Galvenais ir izvairīties no ilgstošas un izteiktas roku saliekšanas, to saspiešanas zem ķermeņa vai spilvena, kā arī pozām, kas izraisa sāpes vai nejutīgumu.
Pirms gulētiešanas var veikt dažus vieglus atslābināšanās vingrinājumus, mierīgi elpot vai izstaipīties. Tas palīdz samazināt kopējo muskuļu sasprindzinājumu pirms atpūtas.
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Ja reizēm pamostaties ar “nogulētu” roku, tas vēl nav iemesls panikai. Taču, ja nejutīgums, tirpšana vai vājums atkārtojas regulāri, simptomi saglabājas pēc pamošanās vai pakāpeniski pastiprinās, labāk neatlikt konsultāciju ar ārstu.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kāpēc rokas kļūst nejutīgas miega laikā?
Viens no iespējamiem iemesliem ir ilgstoša rokas atrašanās saliektā stāvoklī vai tās piespiešana pie ķermeņa. Tas var radīt spiedienu uz nerviem un izraisīt īslaicīgu nejutīgumu, tirpšanu vai vājuma sajūtu. Ja simptoms bieži atkārtojas vai nepāriet pēc pamošanās, jāvēršas pie ārsta.
Kādā pozā labāk gulēt, lai rokas nekļūtu nejutīgas?
Nav ieteicams ilgstoši stipri saliekt rokas elkoņos, likt tās zem galvas, spilvena vai ķermeņa. Miega laikā rokas labāk turēt neitrālākā stāvoklī. Ja guļat uz sāniem, var apskaut spilvenu, lai rokām būtu atbalsts un tās netiktu pārāk stipri piespiestas pie krūtīm.