Kā uzglabāt sieru, lai tas neizžūtu un nezaudētu garšu: nosaukts efektīvs triks
Siers ledusskapī ātri izžūst sausā gaisa un ilgstošas saskares ar skābekli dēļ.
Taču, kā raksta "evz.ro", ievērojot dažus vienkāršus siera iepakošanas un uzglabāšanas noteikumus, iespējams daudz ilgāk saglabāt tā tekstūru un garšu.
Visbiežākā kļūda ir siera uzglabāšana atvērtā veidā vai tā ietīšana tikai pārtikas plēvē. Eksperti norāda, ka parastā plastmasas plēve neļauj sieram "elpot" un ar laiku var veicināt gan tā izžūšanu, gan nepatīkamu aromātu veidošanos.
"Optimālais risinājums ir vispirms ietīt sieru pergamenta vai vaskotā papīrā. Tas pasargā no izžūšanas un nodrošina minimālu gaisa apmaiņu. Virsū var uzlikt alumīnija folijas kārtu vai ievietot sieru traukā. Ir pieejams arī īpašs siera papīrs, ko izmanto profesionāļi un kas apvieno abas šīs priekšrocības," teikts publikācijā.
Speciālisti norāda, ka pēc iepakošanas sieru vislabāk uzglabāt stikla vai plastmasas traukā. Cietajiem sieriem vāku var aizvērt hermētiski. Savukārt mīkstajiem sieriem labāk atstāt nelielu atveri ventilācijai, lai izvairītos no pārmērīgas kondensāta veidošanās.
"Ideālā vieta ledusskapī ir dārzeņu un augļu atvilktne, kur mitruma līmenis ir augstāks un temperatūra ir stabilāka. Jāizvairās no ledusskapja durvīm, jo tur temperatūra bieži mainās," teikts publikācijā.
Tajā pašā laikā cietie sieri labāk saglabā svaigumu, tomēr to virsma izžūst, ja tie netiek pārklāti. Šo procesu var palēnināt, uz griezuma vietas uzklājot plānu eļļas kārtiņu.
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"Mīkstajiem sieriem nepieciešama lielāka gaisa piekļuve. Cepampapīrs un trauks ir visdrošākā kombinācija. Telemejas sieru un sieru sālījumā vislabāk uzglabāt pašu sālījumā," iesaka eksperti.