Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs - pašvaldība aicina nekavējoties ziņot, to ieraugot
Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs Japānas dižsūrene, kas atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām Eiropā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot Pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 8787 par Japānas dižsūrenes augšanas vietām, lai būtu iespējams apkopot pilnvērtīgu situācijas kartējumu un nodot informāciju Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD).
Jelgavā dižsūrenes izplatība ir konstatēta vairākās pilsētas teritorijās, īpaši infrastruktūras un satiksmes mezglu tuvumā. Pēc pašvaldības apzinātās informācijas, būtiskākie izplatības punkti ir Slokas ielas un Meiju ceļa apkārtne, kā arī Meiju un Atmodas ielas krustojuma teritorija.
Dižsūrene spēj strauji pārņemt gan nekoptas, gan daļēji apsaimniekotas teritorijas, norāda pašvaldībā. Neapkarota tā var radīt arī ievērojamus ekonomiskos zaudējumus, tostarp infrastruktūras bojājumus - konstatēts, ka tās spēcīgā sakņu sistēma spēj pacelt bruģi un pat deformēt asfaltu.
VAAD informē, ka Japānas dižsūrene (Reynoutria japonica) kopš 2025. gada 17. jūnija ir iekļauta Eiropas Savienības (ES) invazīvo sugu sarakstā. Tāpēc VAAD aicina pašvaldības savos īpašumos nodrošināt Japānas dižsūrenes ierobežošanu un regulāru uzraudzību, kā arī iespēju robežās informēt privāto zemju īpašniekus par nepieciešamību veikt šīs sugas ierobežošanas pasākumus.
Dižsūreņu ierobežošana ir sarežģīta to spēcīgās un dziļās sakņu sistēmas dēļ. Augs izplatās ar sakneņiem, sakņu un stumbra fragmentiem, kas spēj saglabāt dzīvotspēju un veidot jaunus dzinumus. Tas būtiski apgrūtina pilnīgu izskaušanu un prasa ilgtermiņa pieeju.
Lai ierobežošana būtu efektīva, jāievēro vairāki pamatprincipi. Izraktās vai nogrieztās auga daļas nedrīkst izmest kompostā - tās jāuzglabā hermētiski noslēgtos maisos vai konteineros līdz dzīvotspējas zudumam, kas var aizņemt vairākus mēnešus. Pēc darbu veikšanas obligāti jānotīra apģērbs, apavi un tehnika, lai nepieļautu fragmentu izplatību citviet. Tāpat nedrīkst pārvietot augsni, kas var saturēt dzīvotspējīgus sakneņu fragmentus. Pēc izskaušanas teritorija jākontrolē regulāri, jo jaunu dzinumu parādīšanās iespējama vēl vairākus gadus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijā sastopamas arī citas dižsūrenes - Sahalīnas dižsūrene (Reynoutria sachalinensis) un Bohēmijas dižsūrene (Reynoutria × bohemica), kas ES līmenī arī tiek uzskatītas par invazīvām sugām. To audzēšana nav pieļaujama, un tās pakļautas obligātai ierobežošanai.