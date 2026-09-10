Garšīgi
Šodien 09:10
Kā izcept garšīgus vistas spārniņus? Elementāri!
Kas var būt labāks par ceptiem vistu spārniņiem, turklāt tādiem, kas kraukšķ. Pēc šīs receptes tādi sanāks, turklāt tieši tāpat var cept arī vistas stilbiņus.
- Lai spārniņi apceptos vienmērīgi no visām pusēm, tos labāk cept cepeškrāsnī uz restītēm vidējā augstumā. Apakšā jāpaliek plāts, lai marināde nepil krāsnī. Lai spārniņi nesažūtu, tie ik pa laikam jāapziež ar bļodā atlikušo marinādi.
- Ja vēlies kraukšķīgu garoziņu, spārniņus apviļā sadrupinātās kukurūzas pārslās. Tie ir jāapcep uz pannas 2 ēdamkarotēs sakarsētas eļļas un jāapkaisa ar sāli un maltiem pipariem. Recepte: sadrupini 20 g kukurūzas pārslu un samaisi ar 1 ķiploka daiviņu, kas izspiesta caur spiedi, 2 ēdk. šķidra medus, 3 ēdk. kečupa, 2 ēdk. apelsīna sulas un 1 ēdk. eļļas. Spārniņus apviļā maisījumā un tālāk cep kā klasiskajā receptē.
- Ja patīk asākas garšas, klasiskās marinādes vietā var ņemt sojas mērces un ingvera marinādi. Recepte: smalki sakapā 1 ķiploka daiviņu, 2 iztīrītas čili pākstis un 35 g nomizota ingvera. Samaisi ar 100 ml sojas mērces, 100 ml olīveļļas un 100 ml šķidra medus.
Vistas spārniņi klasiskā barbekjū marinādē
4 personām
40 minūtes
Sastāvdaļas:
24 spārniņi
7 ēdk. laba tomātu kečupa
7 ēdk. šķidra medus
4 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. maltas paprikas
2 ēdk. maltu čili piparu
sāls
Pagatavošana:
Cepeškrāsni sakarsē līdz 220 grādiem. Lielā bļodā sakul kečupu ar medu, eļļu un garšvielām. Ieliec vistu spārniņus un rūpīgi maisi, līdz tie viscaur ir vienmērīgi klāti ar marinādi.
Plātī ieklāj cepampapīru un uz plāts uzliec restītes. Uz tām nelielā attālumā citu no cita kārto spārniņus. Liec restītes krāsnī un apakšā paliec plāti. Cep 15–20 minūtes. Spārniņus vairākas reizes apgrozi un apzied ar marinādi.