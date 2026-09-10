Šādas olas labāk nepirkt: nosaukta "brīdinājuma pazīme", kurai vērts pievērst uzmanību
Pirms olu iegādes ir vērts atvērt iepakojumu un tās rūpīgi apskatīt. Kāda no pirmā acu uzmetiena nenozīmīga detaļa var liecināt, ka šo preci labāk atstāt veikala plauktā.
Ja ieplīsusi ola ir iztecējusi iepakojumā, tās saturs var nonākt uz citām olām. Tāpēc plaisa čaumalā, pie kartona pielipusi ola vai citas noplūdes pazīmes ir iemesls šādu iepakojumu nolikt malā un izvēlēties citu, raksta "Simply Recipes".
Čaumala ir ne tikai olas dabiskais apvalks, bet arī aizsargbarjera starp jēlu olu un apkārtējo vidi. Ja čaumala ir ieplaisājusi, olas saturs var nonākt uz citām olām, rokām vai kartona iepakojuma, kā arī uz iepirkumu maisiņa, virtuves virsmām un ledusskapja plauktiem. Kopā ar to var izplatīties arī kaitīgas baktērijas, tostarp salmonellas, ja tās atrodas olā.
Speciālisti arī neiesaka atkārtoti izmantot kartona olu iepakojumus vai likt tajos olas ar ieplaisājušu čaumalu.
Vienlaikus pati plaisa nenozīmē, ka olā noteikti ir kaitīgas baktērijas. Tāpat arī svaigas un tīras olas ar veselu čaumalu var saturēt salmonellas. Tomēr bojāta čaumala rada papildu risku, no kura ir viegli izvairīties, izvēloties citu iepakojumu.
Kam pievērst uzmanību, pērkot olas
Pārbaudīt olas pirms pirkšanas nav sarežģīti. Jāatver iepakojums un jāpārliecinās, vai olām nav redzamu plaisu, bojājumu vai mitru plankumu, kas var liecināt par noplūdi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tāpat olas iepakojumā ieteicams uzmanīgi pakustināt. Ja kāda no tām ir pielipusi pie kartona, tā jāapskata rūpīgāk – apakšpusē var būt plaisa, kas uzreiz nav pamanāma.
Turklāt ieteicams pievērst uzmanību olu tīrībai, to uzglabāšanas apstākļiem veikalā, kā arī uz iepakojuma norādītajam derīguma termiņam.