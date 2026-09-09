Labāks par veikala: Zemesriekstu sviests un receptes tā apēšanai
Zemesriekstu sviests ir teju vai unikāls – to lieto visās kulinārijas jomās, sākot no cepumiem, kūkām, desertiem un beidzot ar pikantām zupām, sautējumiem un mērcēm.
Doktors Kellogs, tas pats, kurš radīja labi pazīstamās kukurūzas pārslas, tiek uzskatīts arī par zemesriekstu sviesta autoru. Meklēdams barojošus produktus pacientiem, kuri bija palikuši bez zobiem, viņš esot uzdūries traukam ar sasmalcinātiem un ar eļļu samaisītiem zemesriekstiem, un tā dzimis leģendārais produkts.
Paša gatavots zemesriekstu sviests
Izlobi 125 g svaigu zemesriekstu, noberz brūnās miziņas, ber sausā pannā un viegli apgrauzdē, līdz rieksti sāk smaržot. Ieber blenderī un sasmalcini. Smalcinot lej klāt tik daudz zemesriekstu eļļas, lai riekstu maisījums kļūst krēmīgs. Pieber šķipsniņu cukura un sāli pēc garšas.
Marinēta vista zemesriekstu mērcē
500 g vistas filejas sagriez šaurās, plānās strēmelītēs un kopā ar 3 caur spiedi izspiestām ķiploka daiviņām liec bļodā. Samaisi ar 3 ēdk. sezama eļļas, naža galu maltas paprikas un 6 ēdk. sojas mērces. Marinē vismaz stundu. Sablendē 100 g sālītu zemesriekstu kopā ar 150 g zemesriekstu sviesta un 250 ml piena. Cep gaļu pannā un pasniedz ar mērci un rīsiem.
Zemesriekstu zupa ar čili un ingveru
Katlā sakarsētā sviestā apcep 2 rupji sakapātas kātu selerijas un 1 sakapātu sīpolu. Pārkaisi 2 ēdk. miltu, mazliet apbrūnini un lēnām iemaisi 1 l vistas vai dārzeņu buljona. Pievieno 100 g zemesriekstu sviesta, 1 sakapātu čili pāksti bez sēklām un rīvētu ingvera sakni (ap 2 cm). Vāri uz mazas uguns 10 minūtes un sablendē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zemesriekstu sviesta cepumi
Bļodā sakul 225 g sviesta, 225 g cukura, 250 g zemesriekstu sviesta, 1 paciņu vaniļas cukura un 2 olas. Iemaisi 220 g miltu, 75 g auzu pārslu, 2 tējk. cepampulvera, ½ tējk. sāls un ietecini 340 g izkausētas šokolādes. Ar ēdamkaroti liec mīklas kaudzītes uz neietaukotas plāts – 5 cm attālumā citu no citas un cep 10–12 minūtes.
Zivs fileja zemesriekstu sviesta mīklā
1 kg zivs filejas sagriez gabaliņos un apkaisi ar sāli un pipariem. Sakul 1 olu un samaisi ar 2 ēdk. zemesriekstu sviesta. Pamazām pievieno 3 ēdk. miltu un 80 ml piena (pārmaiņus) un sakul mīklu, lai tā ir mazliet biezāka par pankūku mīklu. Uzdur filejas gabaliņus uz dakšiņas, iemērc mīklā un cep verdošā eļļā.