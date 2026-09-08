Pikanta un salda jeb divas idejas, ko pagatavot no vīnogām
Ja gadījusies laba vīnogu raža un visas apēst nejaudā, tad zini, ka tās ir piemērotas gan saldu ievārījumu un želeju pagatavošanai, gan arī pikantām mērcēm un biezeņiem.
Vīnogas pikantā marinādē
Piemērota piedeva putnu un meža dzīvnieku gaļas ēdieniem.
Nepieciešams:
1 kg gaišo vīnogu
1 citrona miziņa un sula
750 ml sausā baltvīna
300 ml baltvīna etiķa
200 g cukura
1 kanēļa standziņa
4–5 mazas svaigas sarkanās čili pākstis
4 zvaigžņu anīsi
2 tējk. koriandra sēkliņu
Pagatavošana:
Vīnogas noplūc no kātiņiem un pildi burkās. Pārējos produktus liec katlā un uzvāri. Marinādi pārlej vīnogām. Burkas aizvāko un uzglabā vēsā vietā.
Vīnogu ievārījums
Vēlams izmantot vīnogas bez kauliņiem. Der gan nogatavojušās zaļās, gan zilās vīnogas.
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Nepieciešams:
1 kg vīnogu
500 g ievārījuma cukura
½ tējk. citronskābes
Pagatavošana:
Notīrītas vīnogas ber katlā, karsē, lai saplok, un sablendē. Pieber cukuru, maisot uzvāri un uz straujas uguns vāri 3–4 minūtes. Iemaisi citronskābi, karstu pildi burkās un aizvāko.