Kafijas biezumi nav jāmet miskastē - lūk, kā tos izmantot virtuves tīrīšanai
Lai virtuvē tiktu galā ar nepatīkamiem aromātiem, taukiem un piekaltušiem netīrumiem, ne vienmēr nepieciešami spēcīgi sadzīves ķīmijas līdzekļi. Arvien lielāku popularitāti gūst vienkāršs paņēmiens, kurā izmanto divas teju katrā virtuvē atrodamas sastāvdaļas – dzeramo sodu un kafijas biezumus.
Cilvēki arvien biežāk meklē vienkāršākus un videi draudzīgākus tīrīšanas paņēmienus. Viens no tiem ir dzeramās sodas sajaukšana ar izlietotiem maltās kafijas biezumiem. Kā vēsta izdevums „Cronista“, šādu maisījumu sadzīvē izmanto nepatīkamu aromātu mazināšanai, dažādu virsmu tīrīšanai un izlietnes notekas kopšanai. Tomēr rezultāts var atšķirties - atkarībā no netīrumu veida un tīrāmās virsmas.
Palīdz pret nepatīkamiem aromātiem
Dzeramā soda spēj absorbēt un daļēji neitralizēt dažādus aromātus, savukārt kafijai pašai piemīt izteikta smarža, kas var palīdzēt nomākt citus aromātus. Nelielu trauciņu ar sodas un kafijas maisījumu var novietot ledusskapī, virtuves skapītī vai netālu no miskastes. Tas var palīdzēt mazināt nevēlamās smakas.
Kā izmantot izlietnes notekas tīrīšanai?
Sodas un kafijas biezumu maisījumu iesaka izmantot, lai mazinātu nepatīkamu aromātu no izlietnes notekas un palīdzētu atbrīvoties no viegliem nosēdumiem.
Dari tā: notekā ieber aptuveni pusglāzi dzeramās sodas un tikpat daudz kafijas biezumu, pēc tam uzlej karstu ūdeni.
Šis paņēmiens var palīdzēt atbrīvoties no daļas taukaino nosēdumu un mazināt nepatīkamu aromātu, taču jāņem vērā – nopietni aizsērējušas caurules šādi iztīrīt nevarēs.
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Taukiem un piedegušām ēdiena paliekām
Sajaucot dzeramo sodu, kafijas biezumus un nedaudz ūdens, iegūst biezu pastu, ko var izmantot kā abrazīvu tīrīšanas līdzekli. Tā var noderēt katlu, pannu, cepeškrāsns restu un metāla virsmu tīrīšanai, ja uz tām palikušas piedegušas ēdiena atliekas.
Pastu ar sūklīti uzklāj uz netīrās vietas, atstāj aptuveni piecas minūtes un pēc tam rūpīgi nomazgā ar ūdeni.
Tomēr ar spīdīgām un viegli saskrāpējamām virsmām jābūt piesardzīgiem. Pirms tīrīšanas līdzekli ieteicams izmēģināt nelielā, mazāk pamanāmā vietā, jo kafijas un sodas daļiņas var radīt sīkus skrāpējumus.
Latviešu tautas metodes virtuves tīrīšanai
Arī Latvijā jau izsenis sadzīvē izmantoti vienkārši līdzekļi, kas atrodami virtuves plauktā. Viens no pazīstamākajiem ir dzeramā soda – to izmanto taukainu un piekaltušu netīrumu tīrīšanai, savukārt etiķi tradicionāli liek lietā kaļķakmens nosēdumu un dažādu netīrumu likvidēšanai. Soda, sāls un etiķis arī mūsdienās tiek bieži izmantoti tīrīšanas darbiem virtuvē un vannasistabā.
Vēl viens palīgs ir citrons – tā sulu un pārgrieztu citronu var izmantot dažādu virsmu atsvaidzināšanai un tīrīšanai.
Savukārt rupjā sāls abrazīvās īpašības ļauj to izmantot beršanai. Jāatceras gan, ka arī dabīgi līdzekļi nav piemēroti visām virsmām – skābes var bojāt, piemēram, dabīgo akmeni, bet soda un sāls var saskrāpēt spīdīgas virsmas.