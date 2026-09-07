Ropažu novadā vairākās apdzīvotās vietās manīts lācis; pašvaldība brīdina iedzīvotājus
Ropažu novadā – Cekulē, Sauriešos un Upeslejās – novērots lācis, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un netuvoties dzīvniekam.
Ropažu novada pašvaldība norāda, ka gadījumā, ja lācis tiek pamanīts apdzīvotā vietā vai dzīvojamo māju tuvumā, cilvēkiem nevajadzētu tam tuvoties, mēģināt dzīvnieku fotografēt no neliela attāluma, aizbiedēt vai citādi provocēt.
Iedzīvotāji aicināti saglabāt drošu distanci un doties uz drošu vietu.
Par lāča atrašanās vietu pašvaldība lūdz informēt Ropažu novada Pašvaldības policiju, zvanot uz dežūrtālruni 27883333. Savukārt situācijā, ja pastāv tūlītējs apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Dabas aizsardzības pārvalde skaidro, ka viens no iemesliem, kādēļ lāči var tuvoties apdzīvotām vietām, ir viegli pieejama barība. Tādēļ iedzīvotāji aicināti savos īpašumos novērst brīvi pieejamus barības avotus – atkritumus glabāt slēgtos konteineros, kompostu padarīt dzīvniekiem nepieejamu, savākt nokritušos augļus un ogas, kā arī ārā neatstāt mājdzīvnieku barību vai pārtikas atliekas.
Ko darīt, sastopot lāci?
Ja gadījies sastapt lāci, svarīgi saglabāt mieru un neskriet. No dzīvnieka ieteicams lēnām atkāpties, vienlaikus neaizšķērsojot tam atkāpšanās ceļu.
Pašvaldība uzsver, ka cilvēkiem nevajadzētu pašiem mēģināt lāci aizdzīt, dzīties tam pakaļ ar automašīnu vai biedēt ar suņiem.
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Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un par lāča novērojumiem apdzīvotās vietās nekavējoties informēt atbildīgos dienestus.