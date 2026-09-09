“Nekad negribu to pašu!” - īstā latvju saimniece Vija Kuļša par solījumu, ko dzīve apgrieza kājām gaisā
Rosīgo Kotiņu saimnieci Viju Kuļšu daudzi iepazina raidījumā "Īstās latvju saimnieces". Tā gan viņai bija tikai īsa pietura ikdienas skrējienā, kurā Vija katru dienu dodas ar prieku, soļojot cieši līdzās savam stiprajam plecam – vīram Aldim. Saruna ar Viju Kuļšu - žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā.
Balvu novada Šķilbēnu pagastā, kur ceļi vijas gar Rekovas dzirnavām, jau vairāk nekā trīsdesmit gadu attīstās saimniecība Kotiņi – Vijas Kuļšas ģimenes lolojums. Darbs pie saimniecības savulaik sākts kopā ar vīratēvu. Kotiņiem līdzās, gluži kā labi kaimiņi aiz sētas, ir otra Kuļšu saimniecība Sābri. Šis nosaukums nav nejaušs – latgaļiem tas nozīmē cilvēkus, kuri dzīvo līdzās un cits citam palīdz. “Mēs jau tā te paši dzīvojam sābros,” nosaka Vija, kamēr krūzē kūp melnā tēja. To viņa labprāt iemalko brīžos, kad gribas kaut ko baudīt, bet kafijas jau dienas laikā bijis gana.
Nekad nesaki nekad
Viena no dzīves gudrībām, ko Vija apguvusi, ir teiciena “Nekad nesaki nekad” spēks. Viņas bērnība pagāja Rekovā, kādus četrsimt metrus no tagadējā veselīgu ēdienu restorāna Rekovas Dziernovas, kas arī ir ģimenes lolojums. Vienas no spilgtākajām atmiņām Vijai ir par mammu, kura strādāja vietējā ēdnīcā. Tur pusdienot gāja kolhoznieki, bet mammai šis darbs nozīmēja stundām ilgu stāvēšanu pie milzīgiem plīts katliem. “Domāju – nu kāpēc gan mamma nevar būt kā bufetniece, kas skaisti pārdod tikai konfektes,” atceras Vija. Un toreiz viņa sev pateikusi – nekad negribu to pašu!
Tomēr vēlāk ceļš aizveda uz Šķilbēnu pagastu, kur bija iespēja strādāt kādā viesu mājā un regulāri klāt galdus, pie kuriem parasti sēdās 50–60 cilvēku. Tiesa, ēst gatavošanas prieks Vijā nekad nav apsīcis, un viņa to vienmēr aizrautīgi likusi lietā. “Kad Kotiņos viss strauji attīstījās, Aldis mēdza nākt mājās ar vairākiem maisiņiem un man teikt, lai atkal pielieku to vai citu miltu maisījumu pankūkām. Tā sākās miksēšana – tad pupu, tad zirņu milti… Citreiz tos liku klāt kotletēm.”
Visi Vijas eksperimenti izdevās ļoti veiksmīgi, un Kotiņu apgriezieni palielinājās – arvien jauni produkti nonāca ne tikai uz pašu galda, bet arī veikalu plauktos. Bet pankūkas kļuva par sākumu veselam nišas produktu ceļam, ko īpaši sestdienās, atvērto durvju dienās, lauku restorānā un veikalā Rekovas Dziernovas var nobaudīt ikviens. “Pamazām ritenis iegriezās arvien straujāk. Tagad ir ļoti daudz pārstrādes produktu, ko mēs savā saimniecībā audzējam un ražojam.”
Visu sarunu ar Viju Kuļšu žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv. Tur prakstiski padomi, kā rūpēties par dārzu rudenī un ko gardu celt galdā.