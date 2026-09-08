Īsts sliņķu dārzs - iestādi viršus un rudenī baudi krāšņu skatu
Virši ir mazprasīgi augi ar plašu krāsu, formu un izmēru daudzveidību un neparasti ilgu ziedēšanas laiku, tāpēc tos ir iecienījuši dārzkopji visā pasaulē, jaunākajā numurā raksta žurnāls "100 Labi Padomi". Iestājoties rudenīgam laikam, daži viršveidīgie augi kļūst īpaši skaisti, jo tieši tad ne tikai to ziedi, bet arī lapas iekrāsojas spilgtās krāsās.
Virsis ir patiesi brīnumains augs. Sena skotu leģenda vēsta, ka pieticīgais virsis bijis vienīgais augs, kurš pēc Dieva lūguma bijis ar mieru augt kailajos, vēju izpūstajos pakalnos. Veidojot viršu dārzu, centies atdarināt dabiskos viršu klājienus vai pļavas. Lai iegūtu vēl efektīgāku skatu, viršus vari kombinēt ar to radiniecēm ērikām.
Viršiem izvēlies saulainu vietu ar paskābu un labi drenētu augsni. Tie labi jutīsies pat ļoti nabadzīgā augsnē un lieliski iztiks bez papildmēslojuma. Neliela viršu dārza ierīkošanai atvēli dažus kvadrātmetrus. Viršus vari stādīt arī gar dārza celiņiem, nelielos brīvos laukumos vai pārejas zonās starp dažādām augu grupām.
Viršu dārzs gandrīz nemaz neprasa kopšanu – var teikt, ka tas ir īsts sliņķu dārzs. Augus tam izvēlies tā, lai ziedēšanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks; ja klimats ļauj, viršaugi zied pat divreiz gadā. Lai dobe būtu krāšņāka, vienas krāsas viršus stādi grupās vismaz pa 2–3 augiem. Atceries, ka virši atšķiras ne tikai ar ziedu, bet arī lapu krāsu! Rudenī tās var iekrāsoties koši dzeltenos, rūsganos vai sarkanos toņos.
Viršaugu vienveidību var mazināt, starp tiem stādot dažādus kokus, zemus skujeņus, kā arī pavasarī un rudenī ziedošas sīpolpuķes. Izvēlies augus, kas zied vienlaikus ar viršaugiem, un tā radīsi interesantus krāsu kontrastus.
Visu rakstu par viršu dārziņa iekopšanu un kādus viršu dzimtas augus tajā stādīt, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv. Tur arī citi vērtīgi raksti par daiļdārza un sakņu dārza kopšanu.