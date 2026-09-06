"Mīļie Carnikavas bērni, piedodiet mums" - dzīvnieku aizstāvji atgādina, ka suns nav pagalma signalizācija
Pēc divu klaiņojošu suņu uzbrukuma bērniem no bērnudārza "Riekstiņš" un viņu pedagogam Carnikavā tagad visā Latvijā aktualizējušās diskusijas par suņu saimnieku atbildību. "Mīļie bērni, piedodiet par bailēm, sāpēm, par slimnīcu, operāciju un asarām," visu pieaugušo vārdā Carnikavas bērniem atvainojas dzīvnieku aizstāvji no Liepājas.
Dzīvnieku draugi vērš uzmanību, ka suns nav ne rotaļlieta, ne dekors vai pagalma signalizācija. Un cilvēkiem, kuri uzņemas atbildību par četrkājainajiem draugiem, jāsaprot, ka tas nav tikai pabarot un samīļot viņus. "Tas nozīmē uzņemties pilnu atbildību - rūpēties par viņa socializāciju, audzināšanu un apmācību, nodrošināt drošu vidi, uzraudzīt viņa uzvedību un laikus meklēt profesionālu palīdzību, ja tā nepieciešama," sociālajā platfomā atgādina Liepājas Kinoloģiskā Biedrība "Dzīvnieku aizsardzības grupa".
"Mēs nevēršamies pret suņiem vai kādu konkrētu šķirni. Suns pats neizvēlas, pie kā nonākt, vai viņu socializēs, apmācīs un turēs drošībā. Šīs izvēles izdara cilvēks. Tāpēc ar frāzi “suns nav vainīgs” vien nepietiek. Tā nedrīkst kļūt par iemeslu, lai aizmirstu par notikušo vai mazinātu cietušo sāpes.
Ir svarīgi saprast, kas tika darīts, lai situāciju novērstu, un ko turpmāk varam darīt labāk: vai suns bija pienācīgi audzināts un kontrolēts, vai tika ievēroti drošības noteikumi un vai saimnieks apzinājās savu atbildību.
"Suns nav rotaļlieta, pagalma dekors vai signalizācija. Katram dzīvniekam ir savs temperaments, spēks un vajadzības, un ne katrs suns ir piemērots katram cilvēkam vai ģimenei. Atbildīga suņa turēšana nozīmē izvērtēt savas iespējas un rūpēties gan par dzīvnieka labklājību, gan apkārtējo cilvēku drošību.
Pirms kļūt par saimnieku, ir vērts sev godīgi pajautāt: vai spēšu par šo suni atbildēt nākamos 10–15 gadus, nodrošinot viņam atbilstošu aprūpi, socializāciju, apmācību, drošību un nepieciešamo profesionālo palīdzību?
Šāds jautājums nav pārmetums - tā ir rūpe par visiem. Pārdomāta izvēle un ikdienas atbildība var pasargāt bērnus, ģimenes, garāmgājējus, citus dzīvniekus un arī pašu suni no smagām sekām. Mēs no sirds jūtam līdzi cietušajiem bērniem, viņu ģimenēm un pedagogiem. Novēlam jums pacietību, spēku un daudz mīlestības šajā grūtajā laikā.
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Mīļie Carnikavas bērni, veseļojieties! Lai ar laiku, ieraugot suni, jūs atkal spētu ieraudzīt draugu, nevis bailes un sāpes.
LKB “Dzīvnieku Aizsardzības Grupa” komanda"
Konteksts
Jau ziņots, ka piektdien divi suņi pastaigas laikā sakoduši sešus Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" bērnus. Piektdien 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Ādažu novada mērs Gatis Miglāns pavēstīja, ka bērnu grupai palīgā piesteidzies kāds garāmbraucošas automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt, ceļot tos uz savas automašīnas. Viņš informēja, ka diviem bērniem veiktas operācijas. Pārējie cietušie devušies mājās. Arī skolotāja palīdzei nopietnāka medicīniska iejaukšanās nebija nepieciešama un viņai pēc piedzīvotā šoka sniegta nepieciešamā palīdzība.
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Valsts policija informē, ka par suņu uzbrukumu ir sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību". Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots.