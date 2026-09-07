VIDEO: vecs nams nenozīmē - neglābjams! Speciālisti atklāj, ko var darīt, lai būtiski uzlabotu dzīvesvietas energoefektivitāti
Šajā “Klimata kursa” epizodē parunāsim par to, kā mēs savas mājsaimniecības varam padarīt videi draudzīgākas un kā lielas, un reizēm arī vecas mājas pārbūvēt tā, lai tās kļūst energoefektīvākas.
Mūsu viesi šoreiz – Latvijas Vēja enerģijas asociācijas izpilddirektore Lāsma Līvzeniece un HAGBERG Dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Inguss Sauliņš.
Vējam ir spēks. Saprotams, ka šis spēks tiek apgūts kā resurss, taču tas var būt arī destruktīvs, kā to nešaubīgi pierāda nesenā vētra, kas kārtīgi paplosīja Latviju.
Asociācijas izpilddirektore Līvzeniece gan norāda, ka vēja parki šādām situācijām ir labi sagatavoti un nekas trauksmains tajos nav piedzīvots.
Bet kā tad īsti ir ar tik izturīgu un pamatīgu celtņu “zaļumu”? Tomēr pamati vēja turbīnām ir mūžīgi... Izrādās, Grobiņā šobrīd tiek veikta vairs nevajadzīgas, utilizējamas turbīnas demontāža. Arī šis process ir atstrādāts un paredzēts, ja nepieciešams. Pēc darbu beigām vide, kurā Grobiņā reiz slējās vēja turbīna, tiks atgriezta savā iepriekšējā veidolā.
“Ja māja ir “zaļi domājoša”, tad tas ir iespējams!” tā savukārt raidījumā par saules paneļu izvietošanas iespējām uz vecākām dzīvojamām mājām saka HAGBERG pārstāvis Inguss Sauliņš.
Izrādās, nav šķēršļu arī daudzdzīvokļu namiem – iedzīvotājiem ir tikai jāizprot un jāgrib veicināt energoefektivitāte un saules paneļi ir tikai viens no daudziem veidiem, kā to paveikt. Par šo un citām saistītām tēmām uzzini, skatoties pilno raidījumu!
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Projektu “Klimata kurss – SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi”” sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā” finansiāli atbalsta emisijas kvotu izsolīšanas instruments.