Krāsa nav vienīgais kvalitātes rādītājs. Pēc kādām pazīmēm izvēlēties veikalā labākos banānus
Banāna krāsa nebūt nav vienīgais tā kvalitātes rādītājs. Svarīgi pievērst uzmanību augļa izskatam, stingrībai un mizas stāvoklim.
Tas palīdzēs neiegādāties negatavus vai jau pārgatavojušos augļus un izvairīties no liekas pārtikas izšķērdēšanas, raksta "Eatingwell".
Plankumi – galvenais brīdinājuma signāls. Nepērciet banānus ar izteikti tumšiem, mīkstiem laukumiem. Šādi bojājumi parasti liecina, ka auglis jau sācis bojāties. Tāpat vajadzētu izvairīties no banāniem ar tekošu mizu, pelējumu vai puves pazīmēm.
Arī pārāk zaļi banāni ne vienmēr ir laba izvēle. Spilgti zaļi banāni bez mazākās dzeltenās nokrāsas var izrādīties negatavi. Dažkārt tie nogatavojas ļoti ilgi vai arī nemaz neiegūst ierasto saldumu un tekstūru.
Ļoti tumšus banānus var iegādāties tikai noteiktiem mērķiem. Brūni un ļoti mīksti banāni lieliski piemēroti banānu maizei un citiem konditorejas izstrādājumiem, jo tiem ir augsts salduma un mitruma līmenis.
Taču, ja vēlaties augli apēst svaigā veidā, labāk izvēlēties stingrāku un dzeltenāku banānu. Svarīgi: pat neliels pelējuma daudzums vai puves pazīmes ir iemesls banānus atstāt veikalā.
Jāņem vērā arī tas, ka pelēcīga miza var liecināt par banānu uzglabāšanu pārāk zemā temperatūrā. Šādi augļi var slikti nogatavoties. Tomēr neliela pelēcīga nokrāsa pati par sevi ne vienmēr nozīmē, ka auglis ir sabojājies – nelieli ārēji defekti parasti neietekmē mīkstumu.
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Kādus banānus labāk pirkt?
Ja vēlaties iegādāties universālus banānus tuvākajām dienām, izvēlieties augļus:
- spilgti dzeltenus, bez izteiktiem tumšiem plankumiem;
- stingrus, bet ne cietus kā akmeni;
- bez pelējuma, puves un lieliem bojājumiem;
- ar nedaudz zaļiem galiņiem – tas ir normāli, jo tie nogatavojas visvēlāk.
Gatavības pakāpi labāk izvēlēties atkarībā no tā, kad plānojat apēst banānus. Zaļganāki augļi būs piemēroti tiem, kuri dod priekšroku mazāk saldai garšai. Dzelteni banāni ar brūniem punktiņiem kļūst saldāki un mīkstāki, bet pārgatavojušos augļus labāk izmantot cepšanai.
Kā paātrināt banānu nogatavošanos?
Ievietojiet zaļus banānus papīra maisiņā kopā ar ābolu vai bumbieri. Šie augļi izdala etilēnu, kas paātrina nogatavošanās procesu. Arī silta vieta, piemēram, blakus plītij vai ledusskapim, palīdzēs banāniem ātrāk kļūt mīkstākiem.
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Ja banāni jau sasnieguši vēlamo gatavības pakāpi, tos var sasaldēt – veselus, nomizotus vai sagrieztus gabaliņos. Galvenais noteikums ir vienkāršs: nevadieties tikai pēc krāsas. Pārbaudiet banānus, vai tiem nav bojājumu, pelējuma un mīkstu tumšu laukumu, un izvēlieties gatavības pakāpi atbilstoši saviem plāniem.