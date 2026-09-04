Pārtikas atkritumu otrā dzīve: Latvijā ienāk jauns risinājums bio atkritumu apsaimniekošanai
Dārzeņu mizas, kafijas biezumi, olu čaumalas, vakariņu atliekas — pat rūpīgi plānojot maltītes un cenšoties pārtiku izmantot pēc iespējas pilnvērtīgi, virtuvē ik dienu rodas bio atkritumi, no kuriem pilnībā izvairīties nav iespējams. Privātmājā daļa no tiem nereti nonāk kompostā, taču dzīvoklī vai mājoklī bez kompostēšanai piemērotas vietas to apsaimniekošana var būt krietni sarežģītāka.
Līdzās ierastajai šķirošanai un kompostēšanai arvien pieejamākas kļūst arī tehnoloģijas, kas ļauj bio atkritumu apjomu samazināt jau turpat mājas virtuvē. Viens no šādiem risinājumiem ir FoodCycler – ierīce, kas tagad pieejama arī Latvijā.
Ne visi pārtikas atkritumi ir novēršami
Izmetot pārtiku, zaudējam ne tikai pašu produktu, bet arī resursus un līdzekļus, kas ieguldīti tā izaudzēšanā, ražošanā, iepakošanā, transportēšanā un uzglabāšanā. Tāpēc pārtikas atkritumu samazināšana ir ne vien šķirošanas, bet arī pārdomātas resursu izmantošanas jautājums.
Vienlaikus ir svarīgi nošķirt pārtikas izšķērdēšanu, ko daudzos gadījumos iespējams mazināt, no bio atkritumiem, kas rodas arī tad, ja saimniekojam apzinīgi. Pārdomāta iepirkšanās, maltīšu plānošana un savlaicīga produktu izmantošana palīdz samazināt nevajadzīgi izmestas pārtikas daudzumu, tomēr zināma daļa organisko atlieku virtuvē rodas neatkarīgi no mūsu paradumiem.
Pilsētvidē tas ir ne vien vides, bet arī pavisam praktisks ikdienas jautājums. Ja kompostēšana nav iespējama, mitrie bio atkritumi jāuzglabā līdz to iznešanai, turklāt ilgākā laikā tie var radīt nepatīkamu aromātu. Tādēļ arvien aktuālāki kļūst risinājumi, kas ļauj samazināt to apjomu un vienkāršot uzglabāšanu vēl pirms bio atkritumi nonāk konteinerā.
Jauna pieeja ikdienas bio atkritumiem
FoodCycler ir virtuves ierīce, kas ļauj bio atkritumus apstrādāt turpat mājās. Vairāku stundu cikla laikā ierīce tos izžāvē un sasmalcina, pārvēršot sausā, smalkā materiālā. Procesa gaitā sākotnējais bio atkritumu apjoms var samazināties līdz pat 90 procentiem.
FoodCycler darbībai nav nepieciešams ne dārzs, ne āra kompostētājs, ne īpaša instalācija – ierīce paredzēta lietošanai telpās kā daļa no virtuves aprīkojuma. Procesa laikā smaku mazināšanai tiek izmantota oglekļa filtrācijas sistēma, savukārt izņemamajā tvertnē bio atkritumus iespējams savākt līdz cikla uzsākšanai.
Praksē tas nozīmē mazāku mitro bio atkritumu daudzumu mājās, kas ir būtisks ieguvums tieši pilsētas mājokļos, kur virtuves telpa nereti ir ierobežota un atsevišķa bio atkritumu tvertne ne vienmēr ir ērtākais risinājums.
Būtiska priekšrocība ir arī plašais apstrādājamo atkritumu klāsts. Ierīcē var ievietot ne tikai augļu un dārzeņu mizas, kafijas biezumus, tējas lapas un olu čaumalas, bet arī dažādas ēdiena atliekas, tostarp gaļas, zivju un putnu gaļas atliekas, kā arī atsevišķus nelielus kaulus. Tādējādi FoodCycler var izmantot gan ēdiena gatavošanas laikā radušos organisko atkritumu, gan pēc maltītes palikuša un uzturā vairs neizmantojama ēdiena apstrādei.
No bio atkritumiem – sausā organiskā materiālā
FoodCycler cikla beigās neveidojas komposts tā tradicionālajā izpratnē. Žāvēšanas un smalcināšanas procesā bio atkritumi pārtop sausā, smalkā organiskā materiālā, ko ražotājs dēvē par Foodilizer. Tā sastāvs katrā ciklā var atšķirties atkarībā no tā, kādi produkti ievietoti ierīcē, tādēļ to nevar pielīdzināt gatavam mēslojumam ar nemainīgu uzturvielu sastāvu.
“Iegūtais materiāls nav tradicionāls komposts, jo procesā neveidojas mikroorganismiem bagāta komposta masa. Tomēr tas satur organiskās vielas un minerālvielas, kas, pareizi izmantojot, var palīdzēt bagātināt augsni dārza augiem, puķēm vai telpaugiem. To iespējams sajaukt ar augsni, pievienot kompostam vai izmantot kā augsnes uzlabotāju, tādējādi daļu virtuves pārpalikumu atgriežot apritē,” skaidro Giedre Zubavičiene, Rickman Baltics pārdošanas un mārketinga vadītāja.
Būtiska ir pareiza iegūtā materiāla izmantošana. FoodCycler iesaka to rūpīgi iestrādāt augsnē vai pievienot kompostam, nevis izmantot kā gatavu kompostu. Vispārējā rekomendācija ir vienu daļu Foodilizer sajaukt ar vismaz deviņām daļām augsnes; ja ciklā apstrādāts lielāks daudzums gaļas vai piena produktu, augsnes īpatsvaram jābūt vēl lielākam. Pirms stādīšanas ražotājs iesaka maisījumam dot laiku, lai organiskās vielas turpinātu sadalīties un dabiski iekļautos augsnē.
Ja iegūto materiālu nav paredzēts izmantot uzreiz, to iespējams uzglabāt sausā, cieši noslēgtā traukā, pasargājot no mitruma. Tas ļauj Foodilizer izmantot vēlāk – tad, kad tas ir nepieciešams.
FoodCycler tādējādi piedāvā mūsdienīgu pieeju bio atkritumu apsaimniekošanai mājās – samazinot to apjomu jau virtuvē un vienlaikus radot iespēju iegūto organisko materiālu izmantot tālāk.