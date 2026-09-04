Banānu mizu sajauc ar ūdeni blenderī - kāpēc to dara
Lielākā daļa cilvēku pēc banāna apēšanas mizu vienkārši izmet atkritumos. Taču ar pavisam nelielu piepūli to var pārvērst par ļoti noderīgu līdzekli mājsaimniecībā.
Kā raksta "cronista.com", daudzi dārzkopības un ainavu dizaina entuziasti iesaka izmantot banānu mizas augu kopšanai un telpu uzkopšanai. To iesaka kā dabisku un lētu alternatīvu ķīmiskajiem līdzekļiem.
Banānu miza, kas atšķaidīta ar ūdeni, satur augstu minerālvielu koncentrāciju, kas augiem nepieciešama optimālai attīstībai. Šis maisījums esot efektīvs arī nepatīkamu smaku neitralizēšanai virtuvē.
Kāds ir banānu mizas un ūdens maisījuma labums augiem
Banāni satur kāliju, magniju un nelielu daudzumu fosfora – trīs svarīgākās minerālvielas, kas nepieciešamas sakņu, stublāju un ziedu attīstībai. Kad banānu mizu sajauc ar ūdeni, šīs barības vielas nonāk šķidrumā, tādējādi augiem tās ir vieglāk uzņemt. Maisījuma pievienošana substrātam palīdz labāk saglabāt mitrumu, uzlabo augsnes struktūru un veicina bagātīgāku ziedēšanu.
Dārzkopji norāda, ka regulāra šī līdzekļa lietošana uzlabo lapotnes krāsu un palīdz augiem mazināt stresu, ko izraisa barības vielu trūkums. Turklāt tas nerada bīstamību mājdzīvniekiem un nemaina augsnes pH līmeni.
Kā pagatavot mēslojumu no banānu mizas un ūdens
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Ieteicams sagriezt divas vai trīs banānu mizas nelielos gabaliņos, ievietot blenderī, apliet ar litru ūdens un sablendēt. Pēc tam šķidrumu nepieciešams izkāst un uzglabāt burkā vai pudelē. Šo mēslojumu augsnei var izmantot reizi nedēļā, vienmēr mērenā daudzumā, lai izvairītos no pārmērīga mitruma.