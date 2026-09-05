Kodes pazudīs kā nebijušas: ko ielikt skapī, lai aizdzītu uzmācīgo kaitēkli
Pārtikas kode ir viena no izplatītākajām problēmām mājās, kas var ātri sabojāt graudaugu, miltu vai riekstu krājumus. Ja kukainis jau ir iekļuvis pārtikas produktos, jārīkojas nekavējoties, jo tas spēj inficēt visus skapī esošos krājumus. Skaidrojam, kā atbrīvoties no kodēm, neizmantojot ķīmiskos līdzekļus.
Lavanda kā dabiska aizsardzība
Žāvētiem lavandas ziediem piemīt spēcīgs aromāts, ko kodes nepanes, raksta DM. Tos var ievietot nelielos auduma maisiņos un novietot starp pārtikas produktu iepakojumiem. Šāds vienkāršs līdzeklis palīdzēs izveidot dabisku barjeru pret kukaiņiem un samazināt atkārtotas invāzijas risku.
Lauru lapa skapī
Vēl viens pieejams risinājums ir lauru lapas. Arī to smarža atbaida kodes, tāpēc ieteicams dažas lapas ievietot skapjos blakus graudaugiem vai garšvielām. Tas ne tikai palīdzēs aizsargāt produktus, bet arī piešķirs tiem patīkamu aromātu.
Etiķis tīrībai un profilaksei
Regulāra plauktu noslaucīšana ar ūdens un etiķa šķīdumu palīdz uzturēt tīrību un likvidēt kukaiņu atstātās pēdas. Šāda metode ne tikai atsvaidzina skapjus, bet arī samazina jaunu kaitēkļu parādīšanās iespēju.
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Ciedrs pret kodēm
Ciedra koksnei piemīt īpašības, kas palīdz atbaidīt kukaiņus. Nelielus ciedra gabaliņus var ievietot skapī, kur tiek glabāti sausie pārtikas produkti. Tas kļūs par papildu dabisku aizsardzību pret kodēm.
Feromonu lamatas
Ja kodes jau parādījušās, ieteicams izmantot feromonu lamatas. Tās pievilina tēviņus un palīdz samazināt kukaiņu skaitu. Tomēr šādi līdzekļi ir efektīvi tikai kā papildu pasākums – galvenais uzdevums ir pārbaudīt pārtikas krājumus un izmest inficētos produktus.
Galvenais noteikums
Neviens līdzeklis nebūs efektīvs, ja mājās tiks atstāti inficēti graudaugi vai milti. Tāpēc vispirms rūpīgi jāpārbauda visi pārtikas krājumi un jāatbrīvojas no produktiem, kuriem ir redzamas kaitēkļu pazīmes. Tikai pēc tam profilaksei vērts izmantot dabiskos līdzekļus.