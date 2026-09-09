Gribi lielus ķirbjus rudenī? Dārzkopji iesaka izdarīt vienu lietu jau tagad
Lai rudenī dārzā izaugtu lieli un veselīgi ķirbji, svarīgi darbi jāveic ne tikai sēšanas laikā. Vasaras beigās, kad ķirbju stīgas strauji aug un augi cenšas aizņemt arvien vairāk vietas, dārznieki iesaka pievērst uzmanību to kopšanai.
Kā norāda BBC Gardeners' World dārzkopības eksperte Frensisa Tofila (Frances Tophill), ķirbjiem un citiem ķirbjaugiem vasaras nogalē var būt nepieciešama sānu dzinumu apgriešana. Šis paņēmiens palīdz augam vairāk enerģijas novirzīt jau izveidojušos augļu nobriešanai, nevis jaunu dzinumu un lapu veidošanai.
Kāpēc ķirbju stīgas jāapgriež
Vasarā ķirbji aug ļoti strauji – bagātīgās lapas un garās stīgas var radīt iespaidīgu skatu, taču auga spēks ne vienmēr tiek izmantots visefektīvāk. Ja ķirbim jau ir izveidojušies bumbuļi, speciālisti iesaka nogriezt tos sānu dzinumus, kas turpina augt aiz jaunajiem ķirbjiem.
Tādējādi augs mazāk koncentrējas uz jaunu zaļās masas veidošanu un vairāk barības vielu novirza esošo augļu izmēra palielināšanai un nogatavināšanai. Līdzīgu principu dārznieki izmanto arī tomātu kopšanā, noņemot liekos dzinumus.
Kā pareizi apgriezt ķirbjus
Pirms darba sākšanas svarīgi pārliecināties, ka dārza šķēres vai nazis ir tīri un asi. Netīri instrumenti var pārnest slimības no viena auga uz citu un apdraudēt visu ražu.
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Apgriežot ķirbjus, nevajadzētu noņemt pārāk daudz lapu – tās augam joprojām nepieciešamas fotosintēzei un augļu attīstībai.
BBC Gardeners’ World iesaka galvenokārt saīsināt pārāk garus dzinumus, kas aizēno augļus vai traucē citiem augiem.
Neaizmirsti par laistīšanu un mēslošanu
Apgriešana ir tikai viena daļa no veiksmīgas ķirbju audzēšanas. Lai augļi izaugtu lieli un veselīgi, augiem nepieciešama regulāra laistīšana un atbilstoša mēslošana. Dārzkopības speciālisti arī atgādina, ka ķirbjiem vasaras nogalē īpaši svarīgs ir vienmērīgs mitruma režīms – krasas pārmaiņas starp sausumu un pārmērīgu laistīšanu var negatīvi ietekmēt augļu attīstību.
Pat ja esat tikai iesācējs dārzkopis, šis vienkāršais darbs vasaras beigās var būtiski ietekmēt to, cik iespaidīga būs rudens ķirbju raža.