Kaimiņi prasīs, kas tā par skaistuli - košā trompetliāna dārzā zied pat līdz rudenim
Katra kārtīga dārznieka sapnis ir savā dārzā audzēt kaut ko krāšņu un unikālu, skaisti ziedošu un ar interesantām lapām, kas labi ziemo mūsu apstākļos un kā nav kaimiņiem. Viens no šādiem augiem, kas piesaistīs daudzus skatienus, ir trompetliāna jeb parastais kampsis.
Stāsta parka dārznieks Mikus Karlsons.
Tas ir vasarzaļš krūms vai arī liāna, kas kāpelē, izmantojot tvērējsaknes. Auga galvenā rota ir tā lielie trompetveida ziedi oranžā vai oranžsarkanā krāsā. No tā tas ieguvis savu otru nosaukumu – trompetliāna.
Jāfrizē, lai krāšņi ziedētu
Trompetliāna zied no jūlija vidus līdz septembra otrajai pusei. Ziedi veidojas uz šā gada jauno dzinumu galiem. Pēc noziedēšanas veidojas iegarenas pākstis, kurās ir plakanas sēklas ar diviem spārniem. Kampsis pie mums ir ienācējs, bet, tā kā klimats kļūst arvien siltāks, jūtas te arvien labāk.
Trompetliāna ir saulmīle, tāpēc stādi to vietā, kur vismaz pusi dienas ir saules gaisma. Ņemot vērā, ka augs ar savām tvērējsaknēm grib pieturēties pie jebkuras virsmas, lai tikai pakāptos augstāk, ierīko tam stabilu un drošu balstu. Un atceries, ka tas var sasniegt pat sešu metru augstumu! Augsnē iestrādā kompostu vai satrūdējušus kūtsmēslus, vai kādu citu organisko mēslojumu, jo zemei jābūt trūdvielām bagātai. Trompetliānai patiks, ja augsne vienmēr būs nedaudz mitra.
Skaistais ložņātājs teicami pacieš apgriešanu, un to noteikti vajadzētu darīt, jo tikai tad tas ātri augs un burvīgi ziedēs. Labos apstākļos kampsim gan ir niķis veidot sakņu atvases. Tās vajadzētu laikus apraut, jo šis ir samērā invazīvs augs.
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Mostas vēlu, aug braši
Stādīšanai izvēlies 3–4 gadus vecu stādu – tad augs jau būs izveidojis visai pieklājīgu sakņu sistēmu. Pirmajās ziemās pēc iestādīšanas trompetliliju vēlams piesegt, iepakojot to agroplēvē vai citā gaisu caurlaidīgā materiālā. Kampsis var apsalt, īpaši skarbās ziemās, bet pozitīvi, ka pēc laika tas atgūsies un turpinās augt. Mēslojuma ziņā prasības līdzīgas kā citiem augiem – pavasarī pirms lapu plaukšanas dod satrūdējušus kūtsmēslus vai amonija nitrātu, vasarās komplekso mēslojumu, kas satur nātriju, fosforu un kāliju.
Pavasarī kampsis mostas ļoti vēlu, tikai maija vidū, tāpēc nevajag satraukties, bet pacietīgi gaidīt, kad skaistulis sāks dzīt zaļas lapiņas.