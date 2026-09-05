Augstās dobes kļuvušas par dārza hitu. Tieši rudenī ir labākais laiks tās gatavot!
Augstās dobes pēdējā laikā ieguvušas lielu un pamatotu popularitāti. Tās ir ērtas, jo mazāk jālokās un ravēšana ir daudz vienkāršāka, turklāt tās labi iekļaujas pat vissmalkākajā dārza dizainā.
Šādas dobes kaut cik palīdz pasargāt augus arī no Spānijas kailgliemežiem un citiem mošķiem, kas apsēduši mūsu dārzus. Lai augi augstajās dobēs labi justos, jāievēro zināmi nosacījumi – jāsagādā tiem tīkama augsne.
Proti, augstās dobes iekšpuse jāveido gluži kā sviestmaize, uz kuras liek dažādas produktu kārtas.
Pašā apakšējā kārtā ieklāj ģeotekstilu vai kaut ko līdzīgu šim materiālam. Tas aizkavēs nezāļu uzbrukumus no apakšas, īpaši tad, ja augstā dobe tiek veidota uz zemes. Tālāk pirmajā slānī apmēram 10–15 cm biezā kārtā liec liela izmēra un diametra mulčas slāni. Tas var būt kartons un tā atgriezumi, zari, zaru gabali, koku lapas, skaidas, šķelda, nopļauta zāle. Šis slānis kalpos kā pamatne un sadalīsies ilgākā laika posmā.
Otrajā kārtā liec organisko mēslojumu – kompostu, satrūdējušus kūtsmēslus kopā ar salmiem, satrūdējušus zirgu mēslus. Nekādā gadījumā neizmanto svaigus kūtsmēslus!
Trešajā slānī atkal liec kādu organisko mulčēšanas materiālu, kas palīdzēs labāk saglabāt mitrumu augstajā dobē. Tās var būt sausas augu lapas, smalki sastrādāts kartons, zāle, skaidas vai lapu koku šķelda. Skuju koku mulču vai šķeldu šādā dobē gan neizmanto.
Nākamo kārtu atkal veido no organiskā mēslojuma, tātad satrūdējuši kūtsmēsli, komposts, var būt arī trūdzeme, kas sajaukta ar slieku humusu.
Visam pa virsu liec 10–15 cm biezu auglīgas dārza augsnes slāni. Var izmantot speciālo dārza augiem paredzēto substrātu, bet kūdras substrāts gan nav laba izvēle. Kad augsne šādi sagatavota, bagātīgi to salaisti un pirms stādīšanas visam ļauj nostāvēties vairākas dienas.
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Bet vislabāk, ja augsto dobi sagatavosi jau vasaras beigās vai rudenī. Pa ziemu to var piesegt ar ģeotekstilu, lai putni vai vējš nesanes nezāļu sēklas.
Pavasarī sedz vaļā un droši stādi visu, ko sirds kāro. Iespējams, ka pa ziemu augsne būs sasēdusies un nedaudz vajadzēs piebērt klāt, taču apakšējā struktūra noteikti būs lieliska un viss, kas tiks iestādīts un iesēts šādā dobē, augs vareni.