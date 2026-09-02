Kotletes, kas pazūd no šķīvja zibenīgi - 4 receptes gardām vakariņām
Sulīgas iekšpusē, zeltaini brūnas no ārpuses – labām kotletēm ir grūti pretoties. Izmēģini četras gardas kotlešu receptes, kas ģimenes vakariņās pazudīs no šķīvjiem nemanot!
To, ka tiek ceptas kotletes, parasti sasmaržo ne tikai mājinieki, bet arī kaimiņi. Kārdinoši vilinošais aromāts uzreiz iedarbina garšas kārpiņas, un mute ir pilna ar siekalām. Kotletes mums garšo!
Klasiskās kotletes
Vispopulārākās kotletes top no jauktas gaļas – liellopa un cūkas. Klāt var likt ķiplokus, zaļumus, mārrutkus, sieru…
40 minūtes
5 personām
600 g jauktas maltās gaļas
1 saziedējusi baltmaizes šķēle
1 sīpols
1 ola
2 ēdk. eļļas
1 ēdk. sinepju
sāls, malti melnie pipari
1. Baltmaizi iemērc remdenā ūdenī, lai tā uzbriest. Sīpolu nomizo un smalki sakapā.
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2. Kad maizes šķēle piebriedusi, izspied no tās lieko ūdeni un liec maizi bļodā pie maltās gaļas.
3. Pievieno sakapātos sīpolus, sinepes, olu, sāli, piparus un mīci masu, līdz tā ir viendabīga.
4. Izveido 8 kotletes un cep sakarsētā eļļā.
Kotletes ar svaigo sieru
5 personām
45 minūtes
Kotletēm:
600 g maltās gaļas
200 g svaigā siera ar zaļumiem
1 ola
sāls, pipari
eļļa cepšanai
Panēšanai:
2 olas
rīvmaize
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1. Malto gaļu liec bļodā, pievieno olu, sāli un svaigi maltus piparus pēc garšas. Masu rūpīgi samaisi.
2. Veido plācenīšus. Tiem vidū ieliec svaigo sieru, pēc tam aizloki malas, lai izveidojas kotletes.
3. Sakul bļodā olu, nelielā bļodā ieber arī rīvmaizi. Katru kotleti apviļā olā, rīvmaizē, tad vēlreiz olā un rīvmaizē.
4. Cep uzkarsētā un ieeļļotā pannā.
Vistas kotletes ar žāvētām plūmēm
Ja nav pie rokas receptē paredzētā garšvielu maisījuma, var izlīdzēties ar citām garšvielām – tādām, kas labāk garšo. Pavisam ikdienišķas kotletes būs, ja žāvētās plūmes nepievienosi.
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5 personām
40 minūtes
600 g maltas vistas gaļas
sauja žāvētu plūmju bez kauliņiem
1 sīpols
4–5 ēdk. gāzēta ūdens
3–4 ēdk. eļļas
2 ēdk. ļoti smalki sakapātu zaļumu
2 tējk. garšvielu maisījuma Hmeli suneli
sāls
1. Plūmes uz 10 minūtēm iemērc verdošā ūdenī. Sīpolu nomizo un smalki sakapā.
2. Plūmes nosusini un blenderī smalki sakapā.
3. Bļodā liec gaļu, pievieno sīpolus, plūmes, pielej gāzēto ūdeni, pieber garšvielas. Vispirms maisi ar dakšiņu, pēc tam samīci ar rokām.
4. Izveido nelielas kotletes.
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5. Pannā sakarsē eļļu, tajā cep kotletes pāris minūtes no katras puses. Izceptas saliec atpakaļ pannā, uzliec vāku un uz pavisam mazas uguns karsē vēl 3–5 minūtes.
Panētas kotletes
1 kg malta cūkgaļas šķiņķa
2 daiviņas ķiploka
1 sīpols
1 ola
½ glāzes rīvmaizes
½ glāzes piena
2 ēdk. krējuma
1 tējk. sāls
pipari
garšaugu maisījums pēc izvēles
eļļa cepšanai
1. Bļodā ber rīvmaizi un pielej pienu. Samaisi un ļauj, lai 15 minūtes briest.
2. Tikmēr smalki sakapā sīpolu un izspied vai sarīvē ķiploka daiviņas.
3. Liec pie rīvmaizes gaļu, sīpolus, ķiplokus, olu, krējumu un garšvielas. Visu ar rokām kārtīgi samīci. Nebaidies masu ar spēku mest bļodā un izdauzīt ar dūrēm – tad kotletes būs vēl garšīgākas un pufīgākas.
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4. Pamērcē rokas ūdenī un veido nelielas kotletes. Cep sakarsētā eļļā no abām pusēm zeltaini brūnas. Kad kotletes apcepušās, pannā ielej apmēram ⅔ glāzes ūdens (ja nepieciešams, pielej vēl), uzliec vāku un sautē 15–20 minūtes, līdz kotletes kļuvušas ļoti mīkstas.