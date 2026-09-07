Kāpēc spogulis pēc tīrīšanas izskatās vēl netīrāks? Biežākās kļūdas
Tu notīri spoguli, un šķiet, ka tas ir perfekts, bet, tiklīdz virsma nožuvusi, parādās švīkas un pleķi. Kāpēc tā? Visbiežāk pie vainas ir nepareizi izvēlēti tīrīšanas līdzekļi vai drānas, bet ne tikai. Lai nevainojami notīrītu spoguli, der zināt dažus knifiņus.
Traipi rodas, ja spoguli slauka ar audumu, kas atstāj pūkas, izmanto abrazīvus sūkļus vai pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. Visvieglāk spoguļus uzturēt kārtībā, ja tos tīra bieži, jo tad uz tiem nekrāsies putekļu un netīrumu kārta.
* Pārbaudīts spoguļu tīrīšanas līdzeklis ir avīze, jo tā neatstāj uz virsmas šķiedras un labi uzsūc mitrumu. Lai kvalitatīvi notīrītu stiklu, avīzi saplēs un saburzi. Vispirms spoguli noslauki ar tīrāmajā līdzeklī samitrinātu lupatiņu, pēc tam ar tīrā ūdenī samitrinātu lupatiņu, tad ar avīzi. Slauki, kamēr pazūd visi traipi.
* Melamīna sūklis darbojas kā dzēšgumija un savāc sīkas putekļu daļiņas un netīrumus no spoguļa virsmas. Turklāt šim sūklim nav nepieciešami mazgāšanas līdzekļi. Vienīgais mīnuss – tas ātri nolietojas. Viegli samitrini virsmu ar siltu ūdeni un noslauki ar sūkli vispirms virzienā no augšas uz leju, pēc tam uz sāniem.
* Citronskābe vai citrona sula labi tiek galā ar kaļķakmens nosēdumiem, kas rodas uz spoguļa vannasistabā. Lai nomazgātu spoguli, ielej plastmasas pudelē ½ l silta ūdens, pievieno 2 tējk. trauku mazgājamā līdzekļa un 2 ēdk. citrona sulas. Ja izmanto citronskābi, vispirms izšķīdini 50 g nelielā karsta ūdens daudzumā. Šķīdumu lej pulverizatorā. Izsmidzini uz virsmas un atstāj uz 2 minūtēm, pēc tam noslauki līdzekli ar mitru drānu, noskalo ar tīru ūdeni un noslauki sausu ar tīru salveti vai avīzi.
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* Ideāli spoguļus var notīrīt ar veļas kondicionieri. Pēc antistatiskā līdzekļa lietošanas uz spoguļa nosēžas daudz mazāk putekļu. Sajauc veļas kondicionieri ar aukstu ūdeni proporcijā 4:1, samitrini sūkli šķīdumā un uzklāj netīrajam spogulim. Kondicionieris mīkstina zobu pastas, matu lakas un dekoratīvās kosmētikas traipus. Noskalo ar tīru ūdeni, pēc tam noslauki ar mikrošķiedras drānu. Ja spogulis ir rāmī, vispirms nomazgā to.
* Uz spoguļa vannasistabā bieži paliek ūdens pilieni. Sāļi, kas tajos ir, nosēžas uz spoguļa un atstāj baltus traipus. Tos notīrīt palīdzēs pārtikas soda un galda etiķis. Ieber 1 ēdk. sodas plastmasas pudelē un pievieno 250 ml etiķa. Pielej 1 l auksta ūdens, aiztaisi pudeli un labi sakrati. Pārlej šķīdumu pulverizatorā un izsmidzini uz netīrās virsmas. Atstāj uz 2 minūtēm. Pēc nomazgā ar tīru ūdeni un noslauki ar sausu salveti.