VIDEO: lācis Sedas purvā kameras priekšā sarīko amizantu izrādi
Sociālajā tīklā “Facebook” popularitāti iemantojis kāds meža kameras ieraksts no Sedas purva apkaimes. Tajā redzams brūnais lācis, kurš kameras priekšā nodemonstrē visai neparastu “vingrošanas priekšnesumu”.
Video izraisījis simtiem dažādu reakciju – kamēr vieni par lāča izdarībām joko, citi atzīst, ka šādu dzīvnieku klātienē sastapt nevēlētos.
Dace ķepaini nodēvējusi par “striptīza dancotāju”, savukārt Vitauts secinājis, ka “lācis nodarbojas ar fizkultūru”. Arī Ivars redzēto raksturojis kā rīta vingrošanu, bet Valdis pajokojis: “Jāiet uz fitnesa zāli, nevis jāvaļājas pa purvu!”
Vairāki komentētāji sprieduši, ka dzīvniekam, visticamāk, vienkārši niezējusi mugura. “Tas esmu es, kad man niez mugura,” joko Dominique, vienlaikus atgādinot, ka pārgājienu cienītājiem šajā apkaimē būtu jāsaglabā modrība.
Ne visiem video raisījis tikai jautrību. “Patīk paskatīties video ar lāci, bet labāk neiet uz šo vietu,” raksta Valda. Līdzīgi domā arī Vaida: “Video paskatīties skaisti, bet, nedod Dievs, ko tādu redzēt klātienē.”
Savukārt citi uzsvēruši, ka lācis atrodas savā dabiskajā vidē un tā klātbūtni nevajadzētu pārvērst par sensāciju. “Lācis purvā, savās mājās. Nav pilsēta, purvs,” norāda Sigita, kamēr kāda cita “Facebook” lietotāja rosina Sedas purvu un Strenču mežus pasludināt par dabas liegumu.
Komentāros gan izvērtusies arī diskusija par cilvēku drošību un nepieciešamību kontrolēt lāču populāciju. Daļa lietotāju uzskata, ka dzīvnieks var apdraudēt sēņotājus, ogotājus un pārgājienu cienītājus, bet citi asi iebilst pret jebkādiem aicinājumiem lāci nomedīt.
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Tikmēr daži sociālā tīkla lietotāji apšaubījuši arī video autentiskumu, pieļaujot, ka tas varētu būt radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Viņiem aizdomīgi šķitis tas, ka, lācim berzējoties gar koku, apkārtējie zari un zāle gandrīz nekustas. Tomēr lielākajai daļai skatītāju ieraksts sagādājis prieku, un ķepainis nodēvēts gan par “mīļausi”, gan dejotāju un īstu Sedas purva fitnesa entuziastu.