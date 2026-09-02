Medus ilgi saglabāsies šķidrs un aromātisks: kur to glabāt, lai tas nekristalizētos
Medus ir viens no tiem produktiem, kas virtuves plauktā var glabāties gadiem ilgi. Tomēr laika gaitā tas kristalizējas, un tas ir pilnīgi dabisks process, kas neliecina par produkta sabojāšanos.
Daudzu ēdienu un dzērienu pagatavošanai ērtāk izmantot tieši šķidru medu, tāpēc skaidrojam, kā medu pareizi uzglabāt, lai tas ilgāk nesacukurotos un saglabātu savu dabisko garšu un aromātu.
Kāpēc medus kristalizējas
Dabīgais medus galvenokārt sastāv no cukuriem un neliela ūdens daudzuma. Kā raksta "Martha Stewart", glikoze pakāpeniski atdalās no šķidrās daļas un veido kristālus, tāpēc medus sabiezē. Šā procesa ātrums ir atkarīgs no medus veida – medus ar augstāku glikozes saturu sacukurojas ātrāk, savukārt tas, kurā ir vairāk fruktozes, ilgāk saglabājas šķidrs.
Arī neapstrādāts medus kristalizējas ātrāk nekā filtrēts, jo sīkas ziedputekšņu un vaska daļiņas veicina kristālu veidošanos. Tāpēc medus sacukurošanās ir dabisks process, nevis sliktas kvalitātes pazīme.
Kā pareizi uzglabāt medu, lai tas ilgāk paliktu šķidrs
Lai medus ilgāk saglabātos šķidrs, tas jāglabā sausā un tumšā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Vispiemērotākā vieta ir virtuves skapītis, kur saglabājas stabila istabas temperatūra no +18 līdz +24 °C. Ledusskapī medu glabāt nevajadzētu – zemā temperatūra paātrina kristālu veidošanos un padara medu pārāk biezu.
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Medu ieteicams glabāt arī hermētiski noslēgtā stikla traukā. Tas viegli uzsūc mitrumu un apkārtējās smaržas, tāpēc cieši aizvērta burka palīdz saglabāt medus kvalitāti. Medu no burkas vajadzētu ņemt tikai ar tīru un sausu karoti, jo pat ūdens piliens vai ēdiena paliekas var ietekmēt tā struktūru.
No kā vajadzētu izvairīties
Temperatūras svārstības un karsēšana pasliktina medus garšu un aromātu. Burku nevajadzētu turēt pie plīts, radiatora vai uz saulainas palodzes. Šādi apstākļi ne tikai paātrina kristalizēšanos, bet arī var mainīt produkta sastāvu.
Ja medus jau sacukurojies
Kristalizējies medus joprojām ir lietojams uzturā, ja tam nav rūgšanas pazīmju, putu vai neraksturīgas smakas. Lai medus atkal kļūtu šķidrs, burku var ievietot siltā ūdenī un ļaut tam lēnām sasilt, ik pa laikam medu apmaisot.
Svarīgi raudzīties, lai burkā neiekļūtu ūdens un temperatūra nebūtu pārāk augsta. Medu nedrīkst vārīt vai pārkarsēt, jo tā var pasliktināt tā aromātu un izmainīt vērtīgās sastāvdaļas.