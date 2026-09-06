Katru rudeni uzroc zemi? Iespējams, dārzam ar to nodari lāča pakalpojumu
Rudens dārza darbi daudziem nav iedomājami bez dobju uzrakšanas, taču izrādās, ka šis ieradums ne vienmēr nāk par labu augsnei. Eksperti skaidro, kāpēc zemi bieži vien labāk tikai saudzīgi uzirdināt un kuros gadījumos bez lāpstas tomēr neiztikt.
Gadiem ilgi dārzkopju aprindās valdījis uzskats, ka zeme, kas ir ar lāpstu apgriezta otrādi, kļūst irdenāka, nezāles un augu atliekas nonāk dziļāk augsnē, bet dārzs ziemu sagaida sakopts. Tomēr izrādās, ka ierastais rudens darbs ne vienmēr augsnei nāk par labu. Kā skaidro Vācijas medijs NDR, mūsdienās uz dobju rakšanu raugās citādi – vairumā gadījumu augsni rudenī ne tikai nav nepieciešams uzrakt, bet no intensīvas tās apvēršanas otrādi pat ieteicams izvairīties. Iemesls meklējams zem mūsu kājām – veselīga dārza augsne ir sarežģīta un dzīva ekosistēma.
Daudzus gadus kopta augsne nav vienkārši viendabīga zemes masa. Dažādos tās slāņos izveidojusies sava dzīvības sistēma, kurā mājo milzīgs daudzums mikroorganismu un citu augsnes iemītnieku.
Vienā kvadrātmetrā veselīgas dārza augsnes var dzīvot triljoniem baktēriju, miljardiem aktinobaktēriju, miljoniem vienšūņu un aptuveni 200 slieku. Katrs no šiem organismiem ir pielāgojies konkrētiem apstākļiem un noteiktam augsnes slānim.
Lāpsta izjauc augsnē izveidojušos kārtību
Dziļi uzrokot dobi, augsnes slāņi tiek apgriezti un sajaukti, izjaucot ilgākā laikā izveidojušos struktūru un augsnes organismu dzīves vidi. Ar laiku augsnes ekosistēma spēj atjaunoties, tomēr tam nepieciešams laiks. Tāpēc ikgadēja dziļa rakšana var nodarīt vairāk ļauna nekā dot labumu, norāda NDR.
Līdzīgu pieeju iesaka arī Lielbritānijas Karaliskā dārzkopības biedrība (Royal Horticultural Society jeb RHS).
Tās speciālisti norāda, ka, samazinot augsnes apstrādi un izvairoties no nevajadzīgas rakšanas, tiek saglabāta augsnes struktūra un tajā dzīvojošie organismi.
Mazāk traucētā augsnē tiek saudzēti arī labvēlīgo sēņu tīkli, bet slieku un citu organismu aktivitāte palīdz uzlabot augsnes struktūru un drenāžu. Turklāt, uzrokot zemi, virspusē var nonākt nezāļu sēklas, kas pēc tam sāk dīgt.
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Savukārt tā dēvētajā “no-dig” jeb bezrakšanas dārzkopībā augsni cenšas traucēt pēc iespējas mazāk un tās virsmu regulāri papildina ar organiskām vielām, piemēram, labi sadalījušos kompostu.
Kad augsni tomēr ir vērts uzrakt?
Tas nenozīmē, ka lāpsta dārzā vairs nekad nebūs vajadzīga. Rakšana var būt nepieciešama, piemēram, ierīkojot pilnīgi jaunu dārzu vai dobi, kā arī gadījumos, kad jānovērš dziļāka augsnes sablīvēšanās vai drenāžas problēmas.
Izņēmums ir arī ļoti smaga, mālaina augsne. Šādu zemi var uzrakt rudenī – ziemas sals palīdz sašķelt lielos un blīvos zemes gabalus, tāpēc pavasarī augsne kļūst irdenāka un vieglāk apstrādājama. To iesaka gan NDR, gan RHS.
Svarīgi gan nerakt tad, kad mālaina augsne ir pārlieku slapja un lipīga, jo šādos apstākļos tās struktūru var pasliktināt.
Kā uzirdināt zemi, to neapgriežot?
Lai uzlabotu parastas dārza augsnes struktūru, tā nav obligāti jāapgriež otrādi ar lāpstu. Vienkāršāka un augsnes organismiem saudzīgāka alternatīva ir zemi tikai uzirdināt un ielaist tajā vairāk gaisa.
Tam var izmantot dārza dakšas. Tās pēc iespējas dziļāk iedur zemē un augsni viegli paceļ vai izkustina, taču neapgriež visu zemes slāni.
Arī RHS iesaka pārāk blīvu augsni ar dakšām viegli izkustināt, nevis apvērst.
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Dziļākai irdināšanai var izmantot arī īpašu izliektu augsnes irdinātāju. NDR iesaka ar to augsnē vilkt garas līnijas aptuveni 20 centimetru attālumā citu no citas un pēc tam mainīt virzienu, izveidojot šaha galdiņam līdzīgu rakstu.
Tātad perfekti uzrakta un nolīdzināta dobe rudenī nebūt nenozīmē, ka augsne būs veselīgāka. Ja zeme nav smaga un mālaina un nav nopietni sablīvējusies, daudzos gadījumos vērtīgāk ir atteikties no ieraduma katru rudeni to dziļi uzrakt –
pietiek augsni saudzīgi uzirdināt un rūpēties par organisko vielu papildināšanu.