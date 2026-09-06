Baltās vannas iziet no modes? Tām uzradies nopietns konkurents
Baltās vannas joprojām ir klasiska izvēle, taču vannasistabu interjerā arvien lielāku popularitāti iegūst krāsaini modeļi. Pasteļtoņi, dabas iedvesmotas krāsas un pat koši akcenti ļauj vannasistabu pārvērst par izteiksmīgu un mūsdienīgu telpu.
Ilgus gadus vannasistaba gandrīz automātiski asociējās ar balto – baltām flīzēm, baltu santehniku un, protams, baltu vannu. Taču šobrīd interjera tendences mainās, un vannasistaba no tīri funkcionālas telpas arvien biežāk pārtop par mājīgu un personisku atpūtas vietu, kurā netrūkst arī krāsu. Par to, ka vanna kļūst par arvien izteiksmīgāku interjera elementu, raksta arī House Beautiful. Izdevums starp aktuālajiem risinājumiem izceļ gan brīvstāvošas vannas neitrālos un zemes toņos, gan modeļus, kuros krāsa izmantota kā īpašs akcents. Turklāt jaunākās vannas vairs nav tikai funkcionāls priekšmets – ražotāji eksperimentē ar krāsām, materiāliem un pat apgaismojumu.
Vanna kļūst par telpas galveno akcentu
Viena no pamanāmākajām tendencēm ir krāsainas vannas. Tradicionālā baltā modeļa vietā arvien biežāk izvēlas pasteļtoņus, dabas iedvesmotas krāsas vai pat košus un piesātinātus toņus.
Baltā krāsa gan nekur nepazūd, taču tai vairs nav obligāti jādominē visā telpā. Tā var kļūt par mierīgu fonu izteiksmīgākiem elementiem, savukārt par vannasistabas galveno akcentu kļūst pati vanna.
Īpaši efektīgi izskatās brīvstāvošie modeļi, kuru iekšpuse saglabāta balta, bet ārpuse iekrāsota izvēlētajā tonī. Šādi iespējams saglabāt gaišas un tīras telpas iespaidu, vienlaikus piešķirot interjeram vairāk rakstura. Arī 2026. gada vannasistabu krāsu tendencēs vērojama atkāpšanās no vēsi baltām un pelēkām telpām par labu siltākiem, dabiskākiem un personiskākiem toņiem. Dizaineri īpaši izceļ maigi zaļos, akmens, māla, terakotas, brūnos un bāli rozā toņus.
Kādas krāsas izvēlēties?
Tiem, kuri vēlas mierīgu un harmonisku vannasistabu, piemēroti būs pasteļtoņi un dabas iedvesmotas krāsas – maigi rozā, salvijzaļa, gaiši zila vai smilškrāsa. Tās labi iederas skandināvu, japandi un boho stila interjeros un palīdz radīt mierīgu, relaksējošu noskaņu. Savukārt drosmīgākam interjeram var izvēlēties dzeltenu, oranžu, koši rozā vai citas piesātinātas krāsas vannu. Šādā gadījumā vanna kļūst gandrīz par dizaina objektu un var būt galvenais akcents citādi neitrālā telpā.
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Aktuāli ir arī tumšāki un elegantāki toņi – tumši zils, pudeles zaļš, grafīta pelēks vai melns. Tie labi sader ar zelta, misiņa vai melniem jaucējkrāniem un citiem aksesuāriem, tādēļ īpaši piemēroti industriāla vai greznāka stila vannasistabām.
Tomēr tumšai vannai ir arī praktisks trūkums – uz tās virsmas ūdens pilieni un kaļķakmens nosēdumi var būt pamanāmāki nekā uz gaiša seguma.
Brīvstāvošās vannas joprojām ir pieprasītas
To, ka brīvstāvoša vanna nav tikai skaista interjera fotogrāfiju tendence, apliecina arī Houzz dati. 2025. gada ASV vannasistabu tendenču pētījumā 45% mājokļu īpašnieku, kuri renovācijas laikā uzstādīja vai nomainīja vannu, izvēlējās brīvstāvošu modeli ar plakanu pamatni. Nišā iebūvētas vannas izvēlējās 40% aptaujāto. Savukārt tā dēvētajās mitrajās zonās brīvstāvošu vannu īpatsvars ir vēl lielāks – tādu izvēlējušies 57% aptaujāto, bet 74% priekšroku devuši dziļākām vannām, kas paredzētas ilgākai atpūtai ūdenī.
Tas sasaucas ar plašāku tendenci vannasistabu arvien vairāk uztvert kā mājas SPA un atpūtas zonu, nevis tikai vietu ikdienas higiēnai.
Baltā vanna līdz ar to vēl nebūt nav kļuvusi nemoderna – tā joprojām ir klasiska un universāla izvēle. Taču tiem, kuri vēlas vannasistabai piešķirt vairāk individualitātes, šobrīd ir daudz lielāka brīvība eksperimentēt ar krāsām, formām un materiāliem. Vanna vairs nav obligāti jāpaslēpj interjerā – tā var kļūt par telpas galveno dizaina elementu.