Vai pirms cepšanas sēnes drīkst mazgāt? Populārs virtuves mīts izrādās pārspīlēts
Vai pirms cepšanas sēnes drīkst mazgāt, vai tomēr ūdens sabojā to garšu un tekstūru? Skaidrojam, kā pareizi tīrīt un gatavot sēnes, lai tās pannā skaisti apbrūninātos un saglabātu izteiksmīgu garšu.
Daudzi pirms gatavošanas sēnes automātiski noskalo zem tekoša ūdens, uzskatot, ka tas ir vienkāršākais veids, kā atbrīvoties no zemes un citiem netīrumiem. Tomēr pastāv uzskats, ka pārāk ilga sēņu mazgāšana vai mērcēšana var ietekmēt to, cik labi tās apbrūninās pannā.
Kā raksta Ukrainas portāls tsn.ua, sēnēs jau dabiski ir ļoti daudz ūdens, tāpēc, gatavojot tās, būtiski ir nepieļaut lieka mitruma uzkrāšanos. Īpaši nevēlama ir ilgstoša mērcēšana ūdenī. Ja pannā nonāk ļoti mitras sēnes, sākumā tām jāiztvaicē liekais ūdens. Tādēļ apbrūnināšana var prasīt ilgāku laiku un sēnes sākumā drīzāk sautēsies, nevis cepsies.
Kā pareizi notīrīt sēnes?
Ja sēnes nav ļoti netīras, tās var notīrīt ar papīra dvieli, mīkstu virtuves birstīti vai tīru drāniņu. Šādi iespējams viegli noņemt substrāta, zemes un citus netīrumus. Ja sēnes ir stipri netīras, tās var ātri noskalot vēsā ūdenī.
Galvenais – neatstāt tās ilgstoši mērcēties un pēc mazgāšanas rūpīgi nosusināt.
Kā cept sēnes, lai tās skaisti apbrūninātos?
Pat pareizi sagatavotas sēnes var neizdoties, ja cepšanas laikā pieļauj dažas izplatītas kļūdas. Pirms cepšanas panna labi jāuzkarsē. Tajā nevajadzētu vienlaikus likt pārāk daudz sēņu, jo tad izdalītais mitrums nespēs pietiekami ātri iztvaikot. Cepšanas laikā pannu labāk nenosegt ar vāku.
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Arī sāli nereti iesaka pievienot gatavošanas beigās. Galvenais mērķis ir panākt, lai liekais mitrums ātri iztvaikotu un sēnes varētu apbrūnināties.
Vai visas sēnes jātīra vienādi?
Šampinjonus un citas veikalā nopērkamās kultivētās sēnes parasti pietiek atbrīvot no redzamajiem substrāta atlikumiem. Ja nepieciešams, tās var ātri noskalot un nosusināt. Meža sēnēs savukārt var būt vairāk smilšu, zemes, skuju un citu netīrumu, tāpēc ar sausu tīrīšanu vien ne vienmēr pietiks. Arī šajā gadījumā sēnes var noskalot, taču pirms cepšanas tās vēlams kārtīgi nosusināt.
Vai tiešām sēnes nedrīkst mazgāt? Eksperimenti rāda ko citu
Populārais apgalvojums, ka sēnes “nekādā gadījumā nedrīkst mazgāt”, tomēr ir pārspīlēts. Kulinārijas izdevums Serious Eats, atsaucoties uz praktiskiem eksperimentiem, norāda, ka īslaicīgi skalojot sēnes, tās uzņem tikai nelielu papildu ūdens daudzumu. Testos tas cepšanas laiku pagarināja vien aptuveni par 15–30 sekundēm. Tāpēc būtiskākā problēma nav pati sēņu saskare ar ūdeni, bet gan ilgstoša mērcēšana un nepareiza cepšana. Ja sēnes ir netīras, tās droši var ātri noskalot vēsā ūdenī, pēc tam nosusināt un nekavējoties gatavot.