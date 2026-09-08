Kāpēc cilvēki apsmidzina atslēgas ar etiķi? Tam ir gluži praktisks iemesls
Atslēgas ik dienu nonāk saskarē ar rokām, kabatu saturu un dažādām virsmām, tāpēc ar laiku uz tām sakrājas netīrumi un metāls var zaudēt sākotnējo izskatu. Izrādās, atslēgu tīrīšanai var noderēt vienkāršs līdzeklis, kas atrodams teju katrā virtuvē – visparastākais galda etiķis.
Etiķī esošā etiķskābe var palīdzēt atbrīvot metāla virsmu no netīrumiem, tādējādi atvieglojot to notīrīšanu, Ukrainā bāzētais ziņu portāls glavred.info. Etiķis var noderēt arī tad, ja uz metāla parādījušās nelielas oksidēšanās pēdas.
Kā tīrīt atslēgas ar etiķi?
Vienkāršākais veids ir uzsmidzināt uz atslēgas nelielu daudzumu visparastākā 9% etiķa vai samitrināt ar to mīkstu drāniņu. Pēc tam dažas minūtes jānogaida un atslēga uzmanīgi jānoslauka ar sausu drānu vai jānotīra ar mīkstu birstīti. Īpašu uzmanību vērts pievērst atslēgas rievām un citām grūtāk aizsniedzamām vietām, kurās mēdz sakrāties netīrumi. Pēc tīrīšanas atslēga rūpīgi jānosusina, lai uz metāla nepaliktu mitrums.
Ja tīrāt automašīnas atslēgu ar elektronisko mikroshēmu vai tālvadības pulti, ar etiķi drīkst apstrādāt tikai metāla daļu. Šķidrums nedrīkst nokļūt uz elektroniskajām detaļām.
Cik bieži atslēgas vajadzētu tīrīt?
Šādu tīrīšanu var veikt aptuveni reizi mēnesī. Ja atslēgas bieži nonāk saskarē ar putekļiem vai mitrumu, tās var tīrīt biežāk – ik pēc divām vai trim nedēļām. Regulāra kopšana neļaus uzkrāties lielam netīrumu slānim un palīdzēs ilgāk saglabāt atslēgas tīras.
Tomēr ar šķidrumiem jābūt piesardzīgiem ne tikai elektronisko atslēgu gadījumā. Slēdzeņu ražotājs Yale savos kopšanas ieteikumos norāda, ka tīrīšanas līdzekļiem nevajadzētu ļaut iekļūt slēdzenes cilindrā. Savukārt, ja atslēga cilindrā sāk kustēties ar grūtībām, ražotājs iesaka cilindru kopt un ieeļļot vismaz reizi gadā vai tad, kad parādās darbības traucējumi. Smērvielu nevajadzētu lietot pārmērīgi, jo pie tās var pielipt putekļi un netīrumi.