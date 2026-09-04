Pat ja tev nav trauku mazgājamās mašīnas, šīs tabletes var noderēt mājās
Pat ja mājās nav trauku mazgājamās mašīnas, tai paredzētās tabletes mēdz izmantot arī citiem saimnieciskiem darbiem. Viens no internetā izplatītiem paņēmieniem ir tabletes izmantošana, lai mēģinātu iztīrīt izlietnes noteku, kurā sakrājušies tauki un citi netīrumi.
Izlietne visbiežāk sāk sliktāk novadīt ūdeni, ja caurulēs uzkrājas tauki, ēdiena atliekas vai ziepju nosēdumi. Problēmu var veicināt arī kafijas biezumi un dažādi atkritumi, kas nonākuši notekā. Kā raksta Planeta.pl, neliela aizsērējuma gadījumā var izmēģināt trauku mazgājamās mašīnas tableti.
Portāls iesaka tableti izšķīdināt aptuveni pusglāzē karsta ūdens, rūpīgi samaisīt un iegūto šķīdumu ieliet izlietnes notekā. To atstāj uz dažām minūtēm, bet pēc tam noteku izskalo ar siltu ūdeni. Planeta.pl šo paņēmienu iesaka atkārtot aptuveni reizi divās nedēļās, lai mazinātu nosēdumu uzkrāšanos caurulēs.
Tomēr jāņem vērā, ka trauku mazgājamās mašīnas tabletes nav speciāli paredzētas kanalizācijas cauruļu tīrīšanai.
Ja ūdens vispār neaizplūst vai aizsērējums regulāri atkārtojas, drošāk ir noskaidrot problēmas cēloni un nepieciešamības gadījumā vērsties pie santehniķa.
Ko vēl vērts zināt par trauku mazgājamās mašīnas tabletēm?
Trauku mazgājamajām mašīnām paredzētie līdzekļi pēc sastāva atšķiras no parastajiem līdzekļiem trauku mazgāšanai ar rokām. ASV saindēšanās informācijas centra Poison Control eksperti norāda, ka tajos var būt spēcīgas sārmainas vielas, kā arī enzīmi, kas palīdz sašķelt ēdiena paliekas. Šo līdzekļu sārmainība palīdz cīnīties ar netīrumiem, taču vienlaikus tie var kairināt vai pat bojāt ādu, acis un gļotādu. Tāpēc pēc saskares ar līdzekli ieteicams nomazgāt rokas un glabāt tabletes bērniem nepieejamā vietā.
Arī American Cleaning Institute uzsver, ka trauku mazgājamās mašīnas līdzekļi jālieto saskaņā ar norādēm uz iepakojuma un tos nevajadzētu jaukt ar citiem tīrīšanas līdzekļiem, jo var rasties kairinoši izgarojumi.
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Kā vēl var iztīrīt izlietnes noteku?
Populārs mājas paņēmiens ir arī dzeramās sodas un etiķa izmantošana. Notekā ieber glāzi dzeramās sodas un pēc tam ielej glāzi etiķa. Atveri uz brīdi nosedz, bet pēc tam noteku izskalo ar ūdeni. Abu vielu reakcijas laikā rodas putas, kas var palīdzēt mehāniski izkustināt daļu nosēdumu un mazināt nepatīkamu aromātu.
Tomēr arī ar pašgatavotiem tīrīšanas maisījumiem jābūt piesardzīgiem. American Cleaning Institute brīdina, ka internetā atrodamās mājas tīrīšanas līdzekļu receptes ne vienmēr ir drošas vai efektīvas.
Īpaši svarīgi – trauku mazgājamās mašīnas tableti vai tās šķīdumu nevajadzētu jaukt ar citiem tīrīšanas līdzekļiem. Sevišķi bīstama var būt hloru saturošu līdzekļu sajaukšana ar skābēm, jo ķīmiskajā reakcijā var izdalīties toksiska hlora gāze.