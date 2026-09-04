Paprikai lapu daudz, bet ražas maz? Vasaras beigās šo kļūdu vēl var labot
Vasaras beigās paprikas mēdz pārsteigt ar kuplu, koši zaļu lapotni, kamēr paši augļi gandrīz vairs neaug un paliek mazi. Lai gan sākumā var šķist, ka augam klājas lieliski, pārlieku lekna lapotne patiesībā var liecināt par nepareizu mēslošanu.
Kā raksta gordonua.com, viens no biežākajiem iemesliem ir pārāk liels slāpekļa daudzums. Turklāt pēc paprikas lapu un augļu izskata iespējams diezgan labi noteikt, kuru barības vielu augam trūkst vai, gluži pretēji, tas saņēmis par daudz.
Ko paprikas lapas un augļi atklāj par mēslošanu?
Trūkst kālija. Apakšējo lapu malas sāk dzeltēt un kalst, veidojot tā dēvēto lapu malu apdegumu. Augļi var būt deformēti, ar plānākām sieniņām vai iegūt skābenāku garšu.
Trūkst fosfora. Lapu apakšpuse un stublāji var iegūt violetu vai bronzas nokrāsu. Var sākties arī pastiprināta ziedu un augļaizmetņu nobiršana.
Par daudz slāpekļa. Paprikas krūms kļūst ļoti kupls, lapas ir lielas un tumši zaļas, taču ziedi sāk nobirt. Augļi veidojas slikti vai arī jau izveidojušies augļi pārstāj augt.
Ko darīt vasaras beigās?
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Ja paprika turpina strauji audzēt lapas, bet augļi nepalielinās, papildu slāpekļa mēslojumu labāk vairs nelietot. Tā vietā lielāka uzmanība jāpievērš kālijam un fosforam, kā arī laistīšanai – augsnei jābūt pietiekami mitrai, taču nevajadzētu to pārlaistīt.
Pareizi kopta paprika var turpināt ražot līdz pat pirmajām rudens salnām.
Ko ar papriku darīt rudenī?
Rudenī būtisks kļūst arī gaisa temperatūras kritums. Ilinoisas Universitātes Extension dienests norāda, ka paprika ir siltumu mīlošs augs, kas nepanes salnas. Ja nakts temperatūra noslīd zem aptuveni +10 līdz +13 °C, augšana kļūst lēnāka, lapas var sākt dzeltēt un ziedi – nobirt.
Tāpēc vēsās rudens naktīs paprikas augšanu var paildzināt, augus pasargājot, tos apsedzot. Tuvojoties salnām, gatavos augļus ieteicams novākt – zaļās paprikas drīkst ievākt arī pirms pilnīgas nogatavošanās, savukārt krāsainās var atstāt pie auga ilgāk, ja vien laikapstākļi to ļauj.