Tualetes pods zaudējis baltumu? Talkā nāks labi zināms produkts no virtuves skapīša
Noturīgs kaļķakmens un citi nosēdumi tualetes podā mēdz sagādāt pamatīgas galvassāpes, īpaši tad, ja ar parastajiem tīrīšanas līdzekļiem tos vairs nevar viegli notīrīt. Taču talkā var nākt pavisam vienkāršs līdzeklis, kas atrodams teju katrā virtuvē – etiķis.
Ar etiķa palīdzību iespējams mīkstināt ilgstoši krājušos nosēdumus, atstājot to iedarboties vairākas stundas vai visu nakti, raksta Unian.
Kas būs nepieciešams?
Tīrīšanai vajadzēs aptuveni 200 ml 9% etiķa, papīra dvieļus vai tualetes papīru, tualetes poda birsti un gumijas cimdus.
Kā rīkoties?
Vispirms no tualetes poda izsmeliet pēc iespējas vairāk ūdens. Pēc tam podā ielejiet aptuveni glāzi etiķa, cenšoties ar to pārklāt vietas, kur izveidojies kaļķakmens vai citi noturīgi nosēdumi.
Etiķī samitriniet papīra dvieļus vai tualetes papīru un pielieciet tos zem poda malas un citās vietās, kur aplikums ir īpaši izteikts. Aizveriet poda vāku un atstājiet etiķi iedarboties 6–8 stundas, visērtāk – pa nakti.
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No rīta papīru izņemiet, bet nosēdumu vietas rūpīgi notīriet ar poda birsti. Pēc tam vairākas reizes noskalojiet ūdeni.
Strādājot ar 9% etiķi, vēlams izmantot gumijas cimdus un izvairīties no tā nokļūšanas acīs vai ilgstošas saskares ar ādu.
Kāpēc etiķi izmanto tīrīšanā?
Etiķa galvenā aktīvā sastāvdaļa ir etiķskābe. Toksikoloģijas ekspertu resurss Poison Control norāda, ka vieglas skābes, tostarp etiķskābi saturoši tīrīšanas līdzekļi, var palīdzēt šķīdināt cieta ūdens radītus nosēdumus, likvidēt ziepju aplikumu uz izlietnēm, vannām un dušas durvīm, kā arī noņemt vieglus rūsas traipus.
Tomēr etiķis nav piemērots pilnīgi visām virsmām, tādēļ pirms tā izmantošanas jāpārliecinās, vai skābe konkrēto materiālu nebojās.
Īpaši svarīgi atcerēties, ka etiķi nedrīkst jaukt ar hloru saturošiem balinātājiem. Etiķskābei reaģējot ar šādiem līdzekļiem, var izdalīties toksiska hlora gāze, kas kairina acis un elpceļus un lielākā koncentrācijā var izraisīt nopietnus veselības traucējumus.