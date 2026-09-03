Šī kļūda kartupeļu rakšanas laikā var sabojāt visu ražu - sekas redzēsiet ziemā
Lai kartupeļi labi glabātos visu ziemu, svarīgi tos ne tikai novākt īstajā laikā, bet arī nepieļaut kļūdas rakšanas laikā. Pat šķietami nevainīga rīcība var kartupeļus sabojāt un vēlāk veicināt to pūšanu.
Kartupeļus vislabāk rakt siltā un sausā laikā, kad gaisa temperatūra pārsniedz +15 °C, raksta gordonua.com. Aptuveni nedēļu pirms ražas novākšanas ieteicams nogriezt nokaltušos lakstus, atstājot 10–15 cm garus stublājus. Tas veicina barības vielu nonākšanu bumbuļos, savukārt to miza kļūst biezāka un izturīgāka, palīdzot pasargāt ražu no slimībām.
Ar dakšām kartupeļus traumēsiet mazāk
Kartupeļu rakšanai ieteicams izmantot dakšas ar četriem vai pieciem zariem, jo tās bumbuļus bojā ievērojami mazāk nekā lāpsta. Stāds jāizrok uzmanīgi, atkāpjoties aptuveni 15–20 cm no stublāja pamatnes. Darbarīks jāiedur augsnē tā, lai varētu uzmanīgi pacelt zemes slāni kopā ar kartupeļiem. Zemi zem stāda vēlams rūpīgi pārbaudīt un apgriezt, lai dobē nepaliktu neviens bumbulis.
Kļūda, kuras dēļ kartupeļi sāk pūt
Pie kartupeļiem pielipušo zemi drīkst notīrīt tikai ar rokām. Nekādā gadījumā nevajadzētu sist kartupeļus vienu pret otru, cenšoties nopurināt augsni.
Šādi bumbuļos var rasties sīkas plaisas un citi, ar aci grūti pamanāmi bojājumi. Tieši šādu mikrobojājumu dēļ uzglabāšanas laikā kartupeļi var sākt pūt.
Visi bojātie, nejauši iegrieztie vai jau pūt sākušie kartupeļi jāatliek atsevišķi. Tos ieteicams izlietot pēc iespējas drīzāk, jo ilgstošai uzglabāšanai šādi bumbuļi nav piemēroti.