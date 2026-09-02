Kāpēc veļasmašīnā iesaka likt folijas bumbiņas? Iemesls ir pavisam vienkāršs
Veļas mazgāšanas eksperti iesaka veļasmašīnā kopā ar drēbēm ievietot no alumīnija folijas izveidotas bumbiņas – tās var palīdzēt mazināt statisko elektrību, neļaut apģērbam tik ļoti salipt kopā un samazināt pūku pielipšanu.
Cik efektīvs patiesībā ir šis vienkāršais paņēmiens un kas jāņem vērā, to skaidro portāls Netmums. Paņēmiens ir pavisam vienkāršs – parasto virtuves alumīnija foliju cieši saburza aptuveni tenisa bumbiņas lielumā, izveidojot 5–7 cm diametra bumbiņu. Mazgājot ierastu veļas daudzumu, parasti iesaka izmantot vienu šādu bumbiņu, bet, ja veļasmašīnas cilindrs ir pilns, – divas vai trīs.
Šā paņēmiena pamatā ir statiskā elektrība, kas rodas, dažādiem audumiem berzējoties citam gar citu un apmainoties ar elektriskajiem lādiņiem. Īpaši raksturīgi tas ir sintētiskajām šķiedrām, piemēram, poliesteram un neilonam. Tā kā alumīnijs labi vada elektrību, teorētiski folija var palīdzēt izlīdzināt šos lādiņus, tāpēc drēbēm vajadzētu mazāk salipt.
Cilvēki, kuri izmēģinājuši šo paņēmienu, apgalvo, ka folijas bumbiņas palīdz novērst drēbju savelšanos vienā kamolā un samazina pūku pielipšanu. Tomēr rezultāts var būt ļoti atšķirīgs - atkarībā no auduma veida, veļas mitruma un tā, cik pilns ir veļas mašīnas cilindrs.
Kā izmantot alumīnija folijas bumbiņas veļas mazgāšanā
Noplēsiet aptuveni 30 × 30 cm lielu alumīnija folijas loksni. Cieši saburziet to bumbiņā un kārtīgi saspiediet, līdz tās virsma ir gluda un tai nav asu malu. Ievietojiet vienu līdz trīs folijas bumbiņas tieši tukšā veļasmašīnas cilindrā un pēc tam ielieciet veļu kā parasti. Pievienojiet ierasto mazgāšanas līdzekli un izvēlieties vajadzīgo programmu. Pēc mazgāšanas bumbiņu izņemiet un pārbaudiet, vai folijai nav atlocījušās vai saplīsušas malas. Daļa ekspertu iesaka katrai mazgāšanas reizei izveidot jaunu bumbiņu, savukārt citi uzskata, ka tās pašas folijas bumbiņas var izmantot vairākas nedēļas vai pat pāris mēnešus.
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Piesardzības pasākumi
Šo paņēmienu gan galvenokārt iesaka izmantot, mazgājot izturīgākus tekstilizstrādājumus, piemēram, dvieļus, džinsa apģērbu, gultasveļu vai sporta apģērbu, kas parasti iztur arī lielāku centrifūgas ātrumu.
Folijas bumbiņas parasti neiesaka izmantot, mazgājot mežģīnes, zīdu un citus ļoti smalkus audumus, kurus cilindrā esoša raupja vai asa virsma var sabojāt.
Tāpat nevajadzētu pārpildīt veļasmašīnu – bumbiņai cilindrā jāspēj brīvi kustēties, nevis jāiesprūst pie durvīm vai, piemēram, segas pārvalkā. Šā paņēmiena skeptiķi norāda arī uz iespējamiem riskiem. Ja folija nav pietiekami cieši saspiesta, tai var izveidoties asas malas, kas var aizķert auduma pavedienus, bojāt veļasmašīnas gumijas detaļas vai saskrāpēt cilindra iekšējo virsmu. Turklāt pēc daudzkārtējas lietošanas folija var sākt sadalīties sīkos gabaliņos, kas savukārt var nonākt veļasmašīnas filtrā vai citās vietās, kur uzkrājas netīrumi.