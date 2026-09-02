Gurķu sezona vēl nav galā: kā bez ķīmijas paildzināt ražu līdz pirmajām salnām
Gurķu sezona nebeidzas līdz ar vasaru - pareizi tos kopjot, arī bez ķīmiskajiem līdzekļiem ražu iespējams paildzināt līdz pat vēlam rudenim.
Vasaras beigās gurķi nereti sāk zaudēt savu iepriekšējo ražīgumu - lapas dzeltē, jaunu aizmetņu kļūst arvien mazāk, bet stublāji pamazām novājinās. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka gurķu sezona ir beigusies. Pareizi kopjot augus, to ražošanu iespējams paildzināt līdz pat rudens salnām. Kā raksta vietne tsn.ua, tam nav nepieciešami agresīvi ķīmiskie līdzekļi. Daudz svarīgāk ir laikus noņemt bojātās auga daļas, pareizi laistīt, papildināt barības vielu krājumus un pasargāt gurķus no krasām temperatūras svārstībām.
Regulāri novāciet ražu
Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā paildzināt gurķu ražošanu, ir neatstāt uz stublājiem pāraugušus gurķus. Lieli augļi patērē ievērojamu daļu auga barības vielu, tāpēc jaunie aizmetņi attīstās lēnāk. Gurķus ieteicams novākt regulāri, negaidot, līdz tie kļūst pārāk lieli. Vislabāk to darīt ik pēc vienas vai divām dienām. Novācot ražu, nevajadzētu stipri raustīt gurķu stīgas. Stublāju bojājumi var saīsināt laiku, kurā augs turpina ražot.
Noņemiet vecās un slimās lapas
Vasaras beigās gurķu apakšējās lapas bieži sāk dzeltēt, pārklājas ar plankumiem vai nokalst. Šādas lapas augam vairs nedod lielu labumu, turklāt pārāk blīvs lapojums rada labvēlīgus apstākļus sēnīšu slimību izplatībai. Vecās, nodzeltējušās un acīmredzami bojātās lapas var uzmanīgi noņemt. Taču nevajadzētu augu pilnībā atbrīvot no lapām - veselās, zaļās lapas ir nepieciešamas fotosintēzei un jaunas ražas veidošanai.
Nepārtrauciet laistīšanu
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Arī vasaras beigās gurķiem nepieciešams pietiekami daudz mitruma. Neregulāra laistīšana, kad pēc ilgstošas augsnes izžūšanas augi pēkšņi saņem lielu ūdens daudzumu, tiem rada stresu un var nelabvēlīgi ietekmēt jaunu aizmetņu veidošanos. Gurķus vislabāk laistīt ar siltu ūdeni, lejot to tieši pie saknēm. Aukstu ūdeni tieši no akas vai dziļurbuma laistīšanai labāk neizmantot.
Mēslojiet ar dabīgu mēslojumu
Lai gurķi turpinātu ražot, tiem nepieciešams pietiekams barības vielu daudzums. Sezonas beigās īpaši svarīgi nepārspīlēt ar slāpekļa mēslojumu, jo tas veicina galvenokārt lapu un dzinumu augšanu. Ražas veidošanās uzturēšanai var izmantot organisko mēslojumu, piemēram, labi sadalījušos kompostu vai atšķaidītu organisko vielu uzlējumu. Var izmantot arī gatavu dārzeņiem paredzētu organisko mēslojumu, ja tas piemērots izmantošanai dārzā.
Mulčējiet augsni ap gurķiem
Mulča palīdz augsnē ilgāk saglabāt mitrumu un pasargā saknes no krasām temperatūras svārstībām, kas, tuvojoties rudenim, kļūst arvien aktuālākas. Gurķu mulčēšanai var izmantot salmus, sienu bez sēklām, kompostu vai citu piemērotu organisko materiālu. Svarīgi, lai mulčas kārta cieši nepiekļautos pašam stublājam. Tas palīdz izvairīties no pārmērīga mitruma uzkrāšanās pie auga pamatnes un samazina puves risku.