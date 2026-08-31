Latvijas austrumu pierobežā šodien no lidmašīnām sāk lapsu un jenotsuņu vakcināciju
31. augustā, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā sāks lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu.
Vakcinācijas mērķis ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu mūsu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta, informē Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
Lai nodrošinātu pastāvīgu aizsardzību, savvaļas dzīvnieku vakcinācija Latvijas austrumu daļā tiek veikta katru gadu - pavasarī un rudenī.
- Laikā no 31. augusta līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludzas novadā;
- no 7. septembra līdz 13. septembrim - Augšdaugavas, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Ludzas novadā.
Aicinām minēto teritoriju iedzīvotājus, pamanot lidmašīnas, neuztraukties - katrs lidojuma maršruts pirms vakcinācijas darbu uzsākšanas būs saskaņots ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzi, kā arī VAS “Latvijas gaisa satiksme”, tādējādi nodrošinot lidojumu drošību un koordinētu gaisa telpas izmantošanu.
Ēsmas ar vakcīnu, kas satur novājinātu trakumsērgas vīrusa celmu, ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem - lapsām un jenotsuņiem.
Vakcīnas nav bīstamas nedz cilvēkiem, nedz mājdzīvniekiem, nedz videi, tomēr PVD piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem klaiņot meža teritorijās.
Pati vakcīna suņa veselību neapdraud, tomēr norīta ēsma (vai vairākas) ar foliju, kurā tā ir iepildīta, sunim var radīt veselības traucējumus, piemēram, vemšanu, jo suns, fizioloģisko īpatnību dēļ, atšķirībā no meža dzīvnieka, barību bieži vien norij nesakošļātu. Ja radušās aizdomas par šādu situāciju, aicinām nekavējoties konsultēties ar veterinārārstu.
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Atgādinām, ka trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī. Pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta - pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (WOAH) 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.
Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu.
PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komisija.
Ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, PVD aicina mājas (istabas) dzīvniekus regulāri vakcinēt pret trakumsērgu, kā arī ziņot veterinārārstam vai PVD par katru trakumsērgas aizdomu gadījumu.
Informējam, ka laikā no 31. augusta līdz 6. septembrim PVD, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludzas novadā uzsāks lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu.— PVD (@pvd_gov_lv) August 31, 2026
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