Spāņu pavāri rīsus nevāra ūdenī: lūk, ko viņi izmanto tā vietā
Spāņu pavāri apšauba ierasto balto rīsu gatavošanas veidu un skaidro, kāpēc ēdiens sanāk pliekans.
Pēc viņu teiktā, viena no lielākajām kļūdām ir vārīt rīsus vienkārši sālītā ūdenī. Šādi piedeva zaudē iespēju kļūt patiešām garšīga un paliek tikai neitrāls papildinājums pamatēdienam. Par to vēsta “Startlap”
Noslēpums esot pavisam vienkāršs - parastā ūdens vietā jāizmanto aromātisks buljons. Spāņi rīsus vāra dārzeņu, vistas vai zivju buljonā, kam pievieno saspiestu ķiploka daiviņu, lauru lapu un nedaudz olīveļļas - aptuveni tāpat, kā gatavojot klasisko plovu.
Pateicoties šādai pagatavošanas metodei, katrs rīsa graudiņš lēnās vārīšanās laikā uzsūc garšvielu aromātu, eļļas bagātīgo garšu un buljona piesātināto garšu.
Ķiploks piešķir siltu un mājīgu noti, savukārt lauru lapa - vieglu, zāļainu aromātu, kas uzreiz atgādina Vidusjūras virtuvi.
Pagatavošana soli pa solim
Četrām porcijām nepieciešams:
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- 250 grami balto rīsu;
- 2–3 saspiestas ķiploka daiviņas;
- 1–2 lauru lapas;
- 1 ēdamkarote olīveļļas;
- 500 mililitri buljona.
Vispirms rīsus noskalo zem auksta tekoša ūdens, līdz tas kļūst dzidrs. Katlā uzkarsē eļļu un apcep ķiplokus, līdz tie kļūst viegli caurspīdīgi. Pēc tam pievieno noskalotos rīsus un, nepārtraukti maisot, apmēram minūti apcep, līdz graudiņi kļūst puscaurspīdīgi.
Tad rīsus aplej ar karstu buljonu, pievieno lauru lapu un uzvāra. Pēc tam katlam uzliek vāku, samazina uguni un vāra, līdz šķidrums pilnībā uzsūcies. Kad buljons ir uzsūcies, uguni izslēdz, bet vāku vēl piecas minūtes neceļ nost - rīsiem jāļauj "nogatavoties" tvaikā. Visbeidzot rīsus uzmanīgi uzirdina ar dakšiņu.
Šo pašu principu var izmantot arī multivārāmajā katlā - vienkārši ūdens vietā izmanto buljonu.
Trīs biežāk pieļautās kļūdas
Pavāri izceļ trīs lietas, no kurām būtu jāizvairās:
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1. Pārāk daudz sāls. Buljons jau satur sāli, tāpēc papildu sāls pievienošana parasti nav nepieciešama.
2. Rīsu maisīšana vārīšanas laikā. Tas var salauzt graudiņus, tāpēc katlu labāk neaiztikt, kamēr rīsi vārās zem vāka.
3. Atpūtināšanas izlaišana. Dažas minūtes zem vāka pēc uguns izslēgšanas ir būtisks posms, lai rīsi iegūtu pareizo konsistenci.
Arī buljona veidu izvēlas atbilstoši ēdienam: dārzeņu buljons labi sader ar ceptiem dārzeņiem, vistas buljons - ar balto gaļu, bet viegls zivju buljons - ar jūras veltēm.