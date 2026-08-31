Burkāni, kāposti, āboli jeb Rudenīgu salātu variācijas
Rudens ražu var apēst vitamīniem bagātos salātos. Variāciju daudz, te divas no tām.
Kāpostu un ābolu salāti
Siers salātiem piešķir papildu sātīgumu, bet vari to nelikt – tāpat būs gardi.
15 minūtes
4–6 personām
Sastāvdaļas:
500 g kāpostu
4 skābi āboli
70 g parmezāna
50 g valriekstu
1 ēdk. kapātu pētersīļu
Mērcei:
3 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. citrona sulas
2 tējk. medus
1 tējk. maigu sinepju
½ tējk. sāls
Pagatavošana:
Kāpostus plāni saēvelē vai sagriez ar nazi. Ābolus nomizo, izņem serdi un arī saēvelē vai plāni sagriez. Valriekstus sasmalcini, sieru sarīvē. Liec kāpostus, ābolus, riekstus, sieru un zaļumus bļodā. Mērces sastāvdaļas krūzē sakul viendabīgā masā, pārlej salātiem, izcilā un pasniedz.
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Burkānu un ābolu salāti
Dzērveņu vietā var pievienot rozīnes vai sagrieztas kaltētas aprikozes.
15 minūtes
4–6 personām
Sastāvdaļas:
4 vidēja izmēra burkāni
2 āboli
100 g kaltētu dzērveņu
½ neliela purava
Mērcei:
3 ēdk. majonēzes
2 tējk. citrona sulas
1 tējk. cukura
½ tējk. sāls
¼ tējk. maltu piparu
Pagatavošana:
Burkānus un ābolus nomizo, āboliem izņem serdes un visu sarīvē salmiņos. Puravu ļoti smalki sagriez. Liec visu bļodā. Pieber dzērvenes. Citā traukā sajauc mērces sastāvdaļas un ļauj izkust sālim un cukuram. Iemaisi salātos un pasniedz.