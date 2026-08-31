Burkāni, kāposti, āboli jeb Rudenīgu salātu variācijas
Kāposti ar āboliem vai āboli ar burkāniem... Salātiem rudens noskaņās variāciju daudz.
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Burkāni, kāposti, āboli jeb Rudenīgu salātu variācijas

Ieva Salmane

Žurnāls "100 Labi Padomi"

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Rudens ražu var apēst vitamīniem bagātos salātos. Variāciju daudz, te divas no tām.

Kāpostu un ābolu salāti

Siers salātiem piešķir papildu sātīgumu, bet vari to nelikt – tāpat būs gardi.

15 minūtes
4–6 personām

Sastāvdaļas:
500 g kāpostu
4 skābi āboli
70 g parmezāna
50 g valriekstu
1 ēdk. kapātu pētersīļu

Mērcei:
3 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. citrona sulas
2 tējk. medus
1 tējk. maigu sinepju
½ tējk. sāls

Pagatavošana:
Kāpostus plāni saēvelē vai sagriez ar nazi. Ābolus nomizo, izņem serdi un arī saēvelē vai plāni sagriez. Valriekstus sasmalcini, sieru sarīvē. Liec kāpostus, ābolus, riekstus, sieru un zaļumus bļodā. Mērces sastāvdaļas krūzē sakul viendabīgā masā, pārlej salātiem, izcilā un pasniedz.

Burkānu un ābolu salāti

Dzērveņu vietā var pievienot rozīnes vai sagrieztas kaltētas aprikozes.

15 minūtes
4–6 personām

Sastāvdaļas:
4 vidēja izmēra burkāni
2 āboli
100 g kaltētu dzērveņu
½ neliela purava

Mērcei:
3 ēdk. majonēzes
2 tējk. citrona sulas
1 tējk. cukura
½ tējk. sāls
¼ tējk. maltu piparu

Pagatavošana:
Burkānus un ābolus nomizo, āboliem izņem serdes un visu sarīvē salmiņos. Puravu ļoti smalki sagriez. Liec visu bļodā. Pieber dzērvenes. Citā traukā sajauc mērces sastāvdaļas un ļauj izkust sālim un cukuram. Iemaisi salātos un pasniedz.

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