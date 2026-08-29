Gandrīz visi to izmet miskastē: arbūza daļa, ko patiesībā var ēst
Sulīgs un salds arbūzs vasarā ir viens no iecienītākajiem augļiem, taču, to ēdot, lielākā daļa cilvēku bez domāšanas izmet miskastē vienu ēdamu daļu – mizu. ASV Lauksaimniecības departaments atgādina, ka arī arbūza mizai var atrast pielietojumu virtuvē.
Lai gan cietā, zaļā ārējā daļa nav īpaši apetītlīga, baltā daļa starp zaļo mizu un sarkano mīkstumu ir ēdama. Tai ir kraukšķīga tekstūra un daudz neitrālāka garša nekā pašam auglim. To var izmantot dažādos ēdienos, piemēram, marinēt, pievienot salātiem vai pagatavot kā piedevu.
Arbūza mizas marinējums
Viens no populārākajiem veidiem, kā izmantot arbūza mizu, ir pagatavot marinējumu jeb marinētus arbūza mizas gabaliņus. Šādi pagatavotu produktu stikla burkā ledusskapī var uzglabāt līdz aptuveni divām nedēļām, ja trauks ir cieši noslēgts.
Savukārt sagrieztu arbūzu, kas paredzēts ēšanai svaigā veidā, ieteicams uzglabāt ledusskapī stikla vai plastmasas traukā. Šādos apstākļos tas parasti saglabājas trīs līdz piecas dienas.
Tāpēc nākamreiz, kad griežat arbūzu, pirms mizas izmešanas padomājiet divreiz – tā baltā daļa, kas parasti nonāk atkritumos, patiesībā vēl var kļūt par ēdiena sastāvdaļu.