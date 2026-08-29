Terase vairs nav tikai vasarai: 8 tendences, kas mainīs mūsu dzīvi ārā
Mūsu domāšana par āra telpu ir būtiski mainījusies – mēs to vairs neuztveram kā sezonālu piedēkli, kam pievēršamies vasaras karstumā, jo kaut kur taču jāstumj saliekamie krēsli… 2026. gadā terase kļuvusi par vēl vienu pilnvērtīgu telpu, ko apzināti un ļoti personiski plānojam, iekārtojam un dekorējam
1. Istaba ārā
Šā gada galvenā terases aktualitāte ir to neskatīt vienīgi kā ārtelpu. Tagad tā ir vēl viena istaba – tikai bez jumta. Nemanāma pāreja starp iekštelpu un ārtelpu no arhitektoniska koncepta pārtapusi dizaina standartā, un mēs no sirds cenšamies radīt savai terasei vai balkonam saikni ar iekštelpu, no kurienes tā vai tas paveras.
Terase vairs nav piekabināta ekstra, bet patiesi integrēts mājas vai dzīvokļa paplašinājums. Šo iespaidu panāk gan ar vienotu grīdas līmeni, gan vizuāli un taktili saplūstošiem materiāliem, kā arī, protams, ar apjomīgu stiklojumu.
Ārtelpas mēbeļu komplekti vizuāli arvien mazāk atšķiras no iekštelpām paredzētajiem. Arī toņu palete neapraujas un nemainās aiz sliekšņa, bet gan harmoniski saplūst abpus ārsienai.
2. Patvērums vienatnē
Laikmetu, kad terases plānojām lielas kompānijas uzņemšanai un izklaidei, pamazām nomaina intīmāks fokuss – šogad visvairāk meklētie ārtelpas risinājumi domāti nevis ballītēm, bet vienatnei un īpašajai baudai nedarīt pilnīgi neko. Šīs zonas enkurs ir vienvietīgas sēdmēbeles: lielizmēra atpūtas krēsls ar spilvenu kaudzi, kurā pazust, vai zemu nolaists zvilnis, pavērsts pret debesīm, nevis cilvēku bariņu. Tās ir īpašās vietas rīta kafijai un vakara atpūtai, grāmatai vai savām domām.
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Vieta, kur iespējams rast mieru un klusumu, ir šā brīža īstais luksuss. Ārtelpa kā patvērums, kā vieta, kur atgūt spēkus, un kā pati klusākā telpa mājā.
3. Biofīlija nākamajā līmenī
Šosezon biofīlija vairs nav tikai rindā sakārtoti terakotas podi; augi ienāk ārtelpā citā mērogā – kā apzināti strukturāli elementi, kas ietekmē vidi ar kustību vējā, gaismēnu rakstiem... Augi ir nevis dekorācijas, bet gan daļa no arhitektūras. Un pārējais ārtelpas izvietojums tiem pakārtojas.
4. Zemes toņu palete
Terasē atgriežas krāsas, taču tās ir mierīgas un nāk no zemes. 2026. gada palete ir zemes toņi: terakota, ko saules gaisma piesātina, pelēkzaļais, kas saulē vairāk atgādina pelēku, silts smilšu tonis, mālaini dzeltenais un rūsas tonis. Bet tās nav modes krāsas, tie ir dabisku virsmu – neglazētas keramikas, akmens mūra, vasaras beigu ainavas – toņi. Arī dekoratīvie spilveni, āra paklāji, rokām darināti augu statīvi piešķir ārtelpai siltumu un to īpašo bezrūpības sajūtu, ka terase šādi izskatījusies vienmēr un tāda allaž arī paliks.
5. Atmosfērisks apgaismojums
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Labam terases apgaismojumam nav jābūt redzamam, tam jābūt jūtamam – vakara siltajās gaismās, pēcpusdienas noskaņas uzkarsētas terases pārvērtībā par pavisam citu telpu pēc tumsas iestāšanās... Šogad arī apgaismojumu uztveram kā arhitektūru – tas nav pabeigtam dizainam pievienots elements, bet pilnībā integrēts tajā. Vai tā būtu virs ēdamgalda iekārta lampa vai zemes līmenī iebūvēti gaismekļi, kas neuzmācīgi rāda ceļu, mērķis ir viens – radīt noskaņu, kurā tumsa spēlē tikpat lielu lomu kā apgaismojums, un pāreja no diennakts gaišā laika uz tumšo ir plūdena un nesteidzīga.
6. Vissezonas domāšana
Iespējams, visbūtiskākā šāgada ārtelpas tendence ir izmaiņas domāšanā – terasi plānojam nevis divām skaistām jūlija nedēļām, bet gan vismaz sešiem gada mēnešiem. Dizainiski apsildes elementi, stiklojums bez rāmjiem – tāds, kas sargā no vēja, bet neierobežo skatu –, atbīdāmas jumta konstrukcijas, kas tiek galā gan ar sauli, gan lietu, kā arī īpaši izturīgi audumi, kas atgrūž mitrumu, nezaudējot mīksto mēbeļu patīkamās īpašības. Vissezonas terase ir paplašināts koncepts par to, kāda var būt dzīve ārā. Nevis retajās laimīgajās reizēs, bet ikdienā un ilgtermiņā.
7. Āra labbūtība
Šogad terase kļūst arī par vietu, kur atjaunoties. Aizņemta un digitāli piesātināta dzīve liek plānot ārtelpu, domājot par labbūtību kā būtisku ikdienas sastāvdaļu. Par domāšanas izmaiņām vēsta strauji augošā labbūtības zonu popularitāte: ērts zvilnis pirmajiem saules stariem, āra duša augu ieskāvumā, saunas terase ar skatu uz dabas ainavu vai klusāks stūris, kas atvēlēts jogas, meditācijas vai refleksijas praksei.
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Uzsvars liekams nevis uz aprīkojumu, bet noskaņu. Šā mērķa sasniegšanai svarīgs ir materiāls: dabīgs koks zem kājām, raupjš akmens, maigs apgaismojums un augu pasaule, kas aicina mazināt tempu. Veiksmīgākās labbūtības terases neatstāj iespaidu, ka veidotas dizaina izrādīšanai; tās rada personisku, relaksējošu sajūtu ar dziļu saikni dabā, kur varam atslēgties pa īstam.
8. Āra virtuve
Āra virtuve attīstās un pārtop no vienkāršas grila vietas par pilnībā aprīkotu un integrētu kulināro punktu ārtelpā, atspoguļojot mūsu augošo vēlmi ilgāk atrasties ārā, turklāt ar tādām pašām ērtībām kā iekštelpās.
Jaunā āra virtuve ietver dažādus elementus, kas gādā gan par gatavotāja komfortu, gan vizuālo labsajūtu:
* virtuves iebūves, kas pieskaņojas mājas tonalitātei;
* virtuves salu, kas kļūst par galveno socializēšanās punktu;
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* picas krāsni līdztekus ierastajam grilam;
* produktu glabāšanas nodalījumus un iebūvētu ledusskapi;
* dabīga akmens darba virsmas;
* āra virtuves dizainu kā daļu no kopējā terases iekārtojuma;
* mazākas balkona virtuves pilsētvidē ar kompaktām gatavošanas virsmām, garšaugu dārziņu un pārnēsājamu gatavošanas elementu.