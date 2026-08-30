Gribi tirgoties tirdziņā? Kas jāzina, pirms liec preces uz galda
Vēlies pārdot paša gatavotas sveces, rokdarbus, drēbes vai varbūt mājās ceptas kūkas? Pirms doties uz tirdziņu, jānoskaidro vairākas svarīgas lietas. Ne visos gadījumos pietiek vienkārši samaksāt par tirdzniecības vietu – atkarībā no tā, ko pārdod, nepieciešama saimnieciskās darbības reģistrācija, pašvaldības atļauja un pārtikas gadījumā arī reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
Taču prasības nav vienādas visiem – daudz kas atkarīgs no tā, ko tieši plānots pārdot un cik bieži tas tiek darīts.
Paša izgatavotas preces? Vispirms jāreģistrē saimnieciskā darbība
Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaidro, ka par fiziskas personas saimniecisko darbību uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.
Tas nozīmē – ja cilvēks vēlas regulāri vai vienreizēji tirgot paša izgatavotas preces tirdziņā, piemēram, rotaslietas, sveces, keramiku vai citus izstrādājumus, pirms darbības uzsākšanas jāreģistrē saimnieciskā darbība.
To iespējams izdarīt elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. Taču ir arī izņēmums.
Kad saimniecisko darbību var nereģistrēt?
Saimnieciskā darbība nav jāreģistrē, ja cilvēks gūst ienākumus no savas lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas realizācijas no piemājas vai personīgās palīgsaimniecības, kā arī no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas un parka vīngliemežu ieguves, ja šādi ienākumi nepārsniedz 3000 eiro gadā.
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Arī šādā gadījumā gan jāveic gūto ienākumu uzskaite. Ja ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 eiro gadā, cilvēkam piecu darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.
Svarīgi arī ņemt vērā, ka saimnieciskās darbības reģistrēšana neatceļ citas prasības, kas var attiekties uz konkrēto tirdzniecības veidu.
Ar reģistrēšanos VID vien nepietiek
Ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojams tirdzniecības veids. Tātad pirms došanās uz konkrētu tirdziņu jāpārliecinās arī par pašvaldības noteikumiem un nepieciešamo atļauju. Īpaši svarīgi tas ir pārtikas tirgotājiem.
Pārdod pārtiku? Jāreģistrējas arī PVD
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) norāda, ka pārtikas preču tirdzniecību drīkst veikt tirgotāji, kuriem ir tiesības iesaistīties pārtikas apritē. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kurš vēlas tirgot pārtiku – arī rūpnieciski vai mājas apstākļos ražotu –, jābūt reģistrētam PVD un jāsaņem pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai. Tātad ar to vien, ka mājās esi izcepis kūku un atradis vietu tirdziņā, nepietiek.
Bet ir izņēmums paša audzētiem produktiem
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PVD norāda, ka bez reģistrācijas dienestā noteiktos apjomos drīkst tirgot savā saimniecībā audzētus dārzeņus, augļus un ogas, paša vāktas sēnes un riekstus, kā arī paša tecinātas bērzu vai kļavu sulas. Tas attiecas uz fizisku personu, kurai saskaņā ar nodokļu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Tomēr arī šādā gadījumā nav tā, ka var vienkārši ierasties tirdziņā ar grozu un sākt tirgot. Jāveic piegādāto produktu apjoma uzskaite, norādot produkta nosaukumu, ieguves vietu, realizēto daudzumu kilogramos, realizācijas datumu un vietu. Tirdzniecības vietā jābūt arī uzskaites žurnālam, ko nepieciešamības gadījumā var uzrādīt kontrolējošajai iestādei.
Mājās cepta kūka nav izņēmums
Neatkarīgi no tā, vai tiek tirgoti mājās gatavoti ēdieni, konditorejas izstrādājumi vai pašaudzēti produkti, jāievēro pārtikas aprites higiēnas prasības. Tāpat jānodrošina pārtikas izsekojamība un patērētājiem nepieciešamā informācija par produktiem. Īpaša uzmanība jāpievērš produktiem, kas ātri bojājas, piemēram, piena un gaļas produktiem, zivīm un gataviem ēdieniem. Tiem jānodrošina atbilstoša uzglabāšanas temperatūra.
Par ko tirgotāji visbiežāk “iekrīt”?
VID norāda, ka mazie tirgotāji mēdz pieļaut pārkāpumus grāmatvedības uzskaitē, nereģistrēt saimniecisko darbību, neuzstādīt vai neizmantot elektronisko kases aparātu, kā arī nereģistrēt un nedeklarēt ieņēmumus.
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Tāpat problēmas rodas darba tiesisko attiecību jomā – piemēram, ja darbinieks tiek nodarbināts bez rakstveida darba līguma, tiek maksāta tā dēvētā aplokšņu alga vai netiek veikta darba laika uzskaite.
Atkarībā no pārkāpuma rakstura tirgotājam var izteikt brīdinājumu, piemērot administratīvo sodu, uzlikt pienākumu pārkāpumu novērst vai aprēķināt papildu nodokļus. Atsevišķos gadījumos saimnieciskā darbība var tikt apturēta.
Savukārt PVD tirdzniecības vietās visbiežāk konstatē pārkāpumus, kas saistīti ar aprīkojuma un personāla higiēnu, kā arī produktu uzglabāšanas apstākļiem.
Ja pārkāpumi ir nopietni, PVD var pārtikas produktus izņemt no aprites, piemērot sankcijas vai apturēt uzņēmuma darbību.
Īsā instrukcija pirmajai tirdzniecības reizei
Ja plāno pirmo reizi tirgoties tirdziņā, drošākā secība ir šāda:
- Noskaidro, ko tieši drīksti tirgot.
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Prasības atšķiras atkarībā no tā, vai pārdod rokdarbus, citas preces vai pārtiku.
- Ja nepieciešams, reģistrē saimniecisko darbību VID.
Tas jādara pirms darbības uzsākšanas.
- Sazinies ar konkrētās pašvaldības iestādi.
Ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojams tirdzniecības veids, tāpēc jānoskaidro, kāda atļauja nepieciešama konkrētajā vietā.
- Ja tirgo pārtiku, nokārto arī PVD prasības.
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Pārtikas tirgotājiem nepieciešama PVD reģistrācija, izņemot atsevišķus normatīvajos aktos paredzētus gadījumus.
- Nodrošini nepieciešamo uzskaiti un norēķinu dokumentus.
Atkarībā no tirdzniecības veida un norēķinu kārtības var būt nepieciešams kases aparāts vai cits darījumu apliecinošs dokuments.
- Pārtikas gadījumā īpaši pārbaudi higiēnas un uzglabāšanas prasības.
Jo īpaši tas attiecas uz ātri bojājošiem produktiem.
VID neskaidrību gadījumā aicina izmantot konsultatīvo tālruni 67120000, savukārt par pārtikas aprites jautājumiem iespējams sazināties ar PVD.
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Tātad galvenais princips ir vienkāršs: pirms pirmās tirdzniecības reizes jāpārbauda ne tikai tas, kur drīkst tirgoties, bet arī tas, vai konkrētajai precei nepieciešama saimnieciskās darbības, PVD vai cita reģistrācija un kādi dokumenti jānodrošina tirdzniecības vietā.