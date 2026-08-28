“Nevajag gaidīt pirmdienu - jāsāk šodien!” Ekonomists skaidro, kā mainās pasaule un mums jāmainās tai līdzi
Aprites ekonomika daudziem joprojām šķiet sarežģīts un tāls jēdziens – kaut kas tāds, kas vairāk attiecas uz ekonomistiem, uzņēmējiem vai politiķiem. Taču patiesībā tā sākas ļoti vienkāršā vietā – mūsu pašu ikdienā. Ar to, ko mēs pērkam, cik daudz patērējam, ko izmetam un vai mums konkrētā lieta vispār ir nepieciešama. Lai arī jēdziens “aprites ekonomika” šķiet smagnējs un tāls no ikdienas, mēs bieži vien pavisam neviļus dzīvojam atbilstoši tās principiem, pat nenojaušot, ka esam “apritīgi”.
Ekonomists un aprites ekonomikas speciālists Edgars Čerkovskis uzsver – pasaulē ar vairāk nekā astoņiem miljardiem cilvēku mēs vairs nevaram saimniekot pēc principa “nopirkt, patērēt, izmest”. Lai aprites ekonomika kļūtu par realitāti, jāmainās gan cilvēku paradumiem, gan pašvaldību darbam, gan valsts politikai. Jebkurā gadījumā sliktāk nebūs, tikai labāk. Gan pašiem, gan sabiedrībai, gan dabai un visai planētai. Un kāpēc gan nedomāt tieši tik globāli?
“Aprites ekonomika” ir tāds pamatīgs, nopietns jēdziens. Cilvēkiem varbūt šķiet – tas ir finansistiem, ekonomistiem, bet tas nav par mani. Vai tiešām nav par mani?
No šī vārdu salikuma nav tik ļoti jābaidās. Tas varbūt skan sarežģīti, bet tā nav zinātniska ekonomikas apakšnozare. Tā ir koncepcija, modelis, kas tapa 70. gados un tagad sāk praktiski ieviesties. Tīri tehniski to varētu saukt arī citādi, piemēram, par ilgtspējīgu saimniekošanu. Pēc būtības aprites ekonomika ir ekonomiskais modelis, kas tagad kļuvis ārkārtīgi būtisks, lai mēs varētu pāriet no lineārās ekonomikas uz aprites ekonomiku.
Lineārā ekonomika balstās uz ļoti elementāru pieeju – mēs kaut ko nopērkam, patērējam un izmetam. Taču jāņem vērā, ka laikā, kad šī pieeja veidojās, bija pavisam cits iedzīvotāju skaits. 1989. gadā pasaulē bija pieci miljardi iedzīvotāju. Tagad, nedaudz vairāk kā 30 gadu laikā, pasaules iedzīvotāju skaits ir pieaudzis līdz vairāk nekā astoņiem miljardiem. Tieši tāpēc tagad ir vitāli svarīgi pāriet uz aprites ekonomikas modeli, kas paredz, ka mēs neņemam resursus no dabas, cik vien tas ir iespējams, bet mēģinām izmantot tos resursus, kas mums jau ir pieejami, – pārstrādāt būvgružus un atkritumus, izmantot resursus atkārtoti.
Ar terminu “aprites ekonomika” mēs faktiski veidojam jaunu domāšanas virzienu, varētu pat teikt – jaunu ekonomisko filozofiju, kas ir jāsaprot un jāpieņem pilnīgi ikvienam, jo citu iespēju nav. Ar šiem astoņiem miljardiem iedzīvotāju un milzīgo patēriņa apjomu vairs nevaram atļauties katrreiz ņemt jaunu un mest ārā.
Latvija salīdzinoši nesen atguva neatkarību. Liela sabiedrības daļa pēc padomju laiku tukšajiem veikalu plauktiem un nabadzības pirmo reizi dzīvē tika pie Rietumu “labumiem”, bet tagad mums saka – nē, vajag sevi iegrožot! Vai tas nav pretrunīgi?
Īstenībā tā ir, bet citu iespēju nav. Tas mums pašiem jāsaprot – ja nepārtraukti patērēsim, mēs jau tagad redzam, ka nonāksim pie diezgan lielām problēmām. Piemēram, runājot par pārtikas patēriņu, Latvijā valda mazkustīgs dzīvesveids un liels pārtikas patēriņš. Tā ir tā grūtā izvēle, ka tu ieej veikalā, visu gribas, bet ir jāmāk nopirkt tikai to, kas tev tiešām ir vajadzīgs.
2025. gadā 60,7 % Latvijas vīriešu vecumā no 16 gadiem bija liekais svars vai aptaukošanās, savukārt sieviešu vidū šis īpatsvars bija 56,7 %. Tātad abās grupās kopā tā ir vairāk nekā puse pieaugušo iedzīvotāju.
- 15–24 gadi: liekais svars vai aptaukošanās ir 25,2 % meiteņu un 21,8 % puišu.
- 35–44 gadi: vairāk nekā pusei sieviešu (56,2 %) un vīriešu (54,7 %) ir liekais svars vai aptaukošanās.
- 45–54 gadi: vīriešiem šis rādītājs sasniedz 75 %.
- 65–74 gadi: sievietēm – pat 81,5 %. (Centrālās statistikas pārvaldes dati)
Tas pats attiecas uz to, kas mums ir mājās. Mēs patiešām ļoti daudz pērkam lietas, kas pēc definīcijas mums pat nav vajadzīgas. Ļoti labs piemērs ir mazvērtīgās preces no “Temu”, “Shein”, “Aliexpress”; es to saucu par “atkritumu importu” . Mēs nopērkam, bišķiņ palietojam un izmetam. Bet tas viss taču paliek šeit, Latvijā, to vajag pārstrādāt vai noglabāt. Atkritumu poligoni jau ir novecojis modelis. Par to ir jādomā.
Vai problēma ir vairāk saistīta ar nezināšanu, nevēlēšanos iedziļināties, vai vienkārši vēl neesam paguvuši pierast pie Rietumu dzīvesveida?
Domāju, tas ir tas, ko jūs teicāt, proti, pagājis pārāk īss laiks, lai mēs saprastu, ko nozīmē šis tā saucamais Rietumu dzīvesveids. Kad 2011. gadā es pirmo reizi aizbraucu uz Vāciju, ļoti liels pārsteigums man bija, ka cilvēki ar augstiem ienākumiem dzīvo sliktāk, nekā pie mums Latvijā. Ko es toreiz domāju ar “dzīvo sliktāk”? Uz darbu brauc ar sabiedrisko transportu, ņem līdzi savu ēdienu, kaut gan algas viņiem ir krietni augstākas. Viņiem tā bija pieņemts. Protams, toreiz to nesauca par aprites ekonomiku vai ilgtspēju, bet vāciešiem šis dzīvesveids jau tad bija balstīts uz tiem principiem, ko mēs tagad gribam ieviest.
Sāksim ar pirmo līmeni – mazo, personisko aprites ekonomiku. Kur man mājās ir aprites ekonomika, kā es to varu ieviest?
Pirmais, kas saistībā ar aprites ekonomiku attiecas uz visiem, ir atkritumi, taču ar šķirošanu vien ir par maz. Vajag nevis tikai šķirot atkritumus, bet primāri tos neradīt, domāt, kā samazināt atkritumu daudzumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, ejot uz veikalu, paņemt līdzi savu somu. Iedomājieties, cik daudz cilvēku veikalos joprojām pērk maisiņus! Un pat nav būtiski, vai tie ir no pārstrādāta materiāla vai papīra; tie jebkurā gadījumā ir saražoti, izmantojot resursus.
Ja veikals ir blakus, ejam kājām. Arī tas ir būtiski, jo šajā gadījumā nopirksim tikai tik, cik vajag, nevis iegādāsimies pārāk daudz un pēc tam daļu izmetīsim. Eiropas statistikā par mājsaimniecībā radīto pārtikas atkritumu daudzumu Latvija diemžēl ir TOP 10.
Tālāk jāskatās uz bioloģiskiem un vietējiem produktiem. Produkti no ārzemēm ir jātransportē – tā ir tā saucamā “ekoloģiskās pēda”. Un, kad šis viss ir sakārtots, ķeramies klāt atkritumu šķirošanai.
Kas vēl bez iepirkšanās un atkritumu šķirošanas veido mūsu personisko aprites ekonomiku?
Resursu patēriņš mājās. Ūdeni patērējam tikai tik, cik vajag. Ideāli, ja būtu viedie skaitītāji. Tad attiecīgi viss, kas saistās ar elektroenerģiju, – maksimāli izmantot viedās spuldzes, mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kas analizē, kurā brīdī šīs gaismas jāieslēdz. Varam runāt arī par gudrajām elektroierīcēm, kas samazina elektroenerģijas patēriņu. Nu jau ir pat veļas mašīnas ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, kas analizē situāciju elektrības tirgū un ieslēdzas tikai tad, kad tirgus tarifi ir zemāki.
Ja ir iespēja, privātmājās var veidot kompostu, kas ir ļoti labs veids, kā apsaimniekot bioloģiskos atkritumus.
Tālāk jāskatās uz mājas energoefektivitāti – kādi ir apkures veidi un kā vispār patērējam enerģiju.
Aprites ekonomikas pamatprincipi ir samazināt atkritumus, šķirot atkritumus, energoefektivitāte, resursu patēriņš, kustīgs dzīvesveids, transports.
Pārejot uz nākamo līmeni – pašvaldībām. Vai jūs redzat virzību uz aprites ekonomikas pusi?
Jā. Būtiski, ka pašvaldībās Latvijā tiek veidoti aprites ekonomikas punkti – tās ir vietas, kur varam aiznest sev nevajadzīgas preces, kuras kāds cits cilvēks var paņemt un izmantot. Rīgā ir izveidots punkts, kur var aizvest būvlietas, – pāri palikušo krāsu, tapešu rulli, otas un tamlīdzīgi. Tas ir ļoti labs princips – lieta, kas vienam cilvēkam vairs nav vajadzīga, citam var būt nepieciešama.
Noteikti vajadzīgi tā saucamie viedie un inovatīvie atkritumu šķirošanas punkti. Rīgā tāds ir Vietalvas ielā – ekrānos ir informācija, kurā konteinerā kuru atkritumu veidu mest. Turpat ir arī lietu maiņas punkts, var nodot nolietotās automašīnu riepas un lielo elektrotehniku.
Vēl Rīgā un pārējās pašvaldībās būtu svarīgi ieviest lietu bibliotēkas, kur iznomāt dažādas lietas, piemēram, urbi vai čemodānu, jo ir cilvēki, kas neceļo tik bieži, tāpēc turēt mājās lielo koferi neatmaksājas.
Vai pašvaldību darbu aprites ekonomikas jomā var kaut kā izmērīt?
Kopš 2024. gada pašvaldībām tiek piemērots aprites ekonomikas indekss – vērtē transportu, ēku energoefektivitāti. Svarīgs aspekts ir ekoloģiskais transports un mobilitātes punkti, kas sāk parādīties Rīgā. Varam atbraukt uz Rīgu ar vilcienu un pārkāpt uz riteņa, kas novietots stāvvietā, vai izmantot sabiedrisko transportu. Nepieciešami arī “Park and Ride” risinājumi.
Protams, pašvaldībām jābūt arī izglītojošajai funkcijai – apritīguma kampaņas skolās, konkursi, talkas. Jādomā, kā samazināt automašīnu skaitu pilsētās, jāveido velo infrastruktūra un jāpanāk, lai vairāk tiktu izmantots sabiedriskais transports. Un pēc tam jau tālāk – kā apzaļumot pilsētu. Rīgā ir ļoti daudz ielu, kur nav koku, un vasaras karstajās dienās tur ir ievērojami augstāka temperatūra.
Mūsdienīgās viedajās pilsētās bez apritīguma un ilgtspējas vienkārši nevar.
Tad pats galvenais līmenis – valsts apritīgums. Kā šajā procesā var iesaistīties valsts?
Valstij jādomā pirmām kārtām par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. No 2030. gada poligonu izmantošana tiek ierobežota – mēs vairs nevarēsim noglabāt poligonos tik daudz atkritumu, kā esam raduši. Te parādās jautājums par atkritumu dedzinātavu, kas būtu valsts mēroga projekts. Daudzi ir pret, daudz ir par, bet tas būtu valsts mēroga lēmums.
Man ļoti patīk, ka Eiropas Savienībā un attiecīgi arī Latvijā ir ieviests šis ““Temu” nodoklis”. Pirmkārt, tiešām samazinājās lēto preču imports, otrkārt, nodokļi papildināja valsts budžetu. Tas ir ļoti labi.
Mums ir aprites ekonomikas stratēģija, aprites ekonomikas plāns, un jāstrādā, lai tas tiktu attiecīgi integrēts. No valsts vairāk ir vajadzīgs redzējums, stratēģiskā plānošana, jo pašvaldības ļoti daudz ko var darīt pašas. Ja pašvaldība grib aprites ekonomikas punktus – ūdzu, ierīkojiet! Gribat citādu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu? Ieviesiet! Pašvaldībām tādas funkcijas ir, nav jāgaida rīkojumi no valsts.
Vai aprites ekonomiku var apgūt aizraujoši?
“Skola 2030” jaunajā koncepcijā ir daudz tēmu par aprites ekonomiku, par ilgtspēju, kas agrāk nebija. Ļoti labi, ka “Skola 2030” iekļauti arī sabiedriskie darbi. Beidzot vidusskolu, skolēni var izvēlēties projektu. Tas var būt radošais darbs, pētnieciskais darbs, skolēnu mācību uzņēmums, bet var būt arī sabiedriskais darbs.
Sabiedriskajos darbos ļoti populāra ir atkritumu vākšana. Jaunieši vāc atkritumus, visu procesu dokumentē, pēc tam veic analīzi, cik daudz un ko savāca. Piemēram, pagājušogad mani skolēni vāca atkritumus pludmalē un tad un rēķināja, cik daudz atkritumu ir uz vienu kvadrātmetru.
Varbūt ir kāda aprites ekonomikas joma, kurā Latvija ir paraugs Eiropai?
Latvija Eiropas Savienībā iestājās 2004. gadā, un mēs aprites ekonomikas jomā diezgan atpaliekam no vidējā Eiropas rādītāja. Mēs sevi salīdzinām ar valstīm, kas Eiropas Savienībā ir jau sen, un ar valstīm, kuras nebija Padomju Savienībā un šos principus sāka ieviest jau 70.–80. gados. Mēs sākām krietni, krietni vēlāk.
Mēs konkurējam ar pasaules ekonomikām, kas gadu desmitiem ir veidojušas gan savu kapitālismu, gan valsts uzbūvi, plus vēl izglītība. Mums ir, uz ko tiekties. Taču, ja salīdzinām sevi ar šīm valstīm, esam diezgan labi pastrādājuši.
Runājot par nākotni – kāda ir zinātnes un inovāciju loma aprites ekonomikas attīstībā?
Zinātnei ir ļoti svarīga loma aprites ekonomikas veidošanā. Mums ir vajadzīgi jauni zinātnieki, kas var atrast jaunus veidus. Piemēram, Latvijas studenti pirms pāris gadiem izstrādāja prototipu, kā no pelniem iegūt betona masu.
Rīgas Tehniskā universitāte strādā pie jauniem inovatīviem materiāliem, piemēram, kā izmantot sēņu micēliju ēku siltināšanā. Nevis uzliekam putuplastu vai stiklvati, bet uzaudzējam dabīgās sēnes, kas ir ne tikai ekoloģiskas, bet arī mūžīgas, jo visu laiku atjaunojas.
Jāskatās uz tendencēm pasaulē, vairāk jāmēģina, piemēram, tos pašus būvgružus pārstrādāt, izmantot atkārtoti ceļu būvei un citur. Te ir vajadzīgi zinātnieki!
Jūs pieminējāt arī uzvedības ekonomiku. Vai mudināt cilvēkus rīkoties videi draudzīgāk var ne tikai ar noteikumiem un aizliegumiem?
Uzvedības ekonomika ir nākamā tendence – vajag bikstīt sabiedrību. Redzēju interesantu piemēru vienā no Londonas parkiem – virs atkritumu urnām bija uzlikti basketbola grozi, un tur nemētājās nekur atkritumi, jo visi centās trāpīt grozā. Pie mums arī gribētos redzēt šādus interesantus risinājumus. Tas ir labs piemērs, ka cilvēku uzvedību iespējams mainīt, arī neizmantojot aizliegumus. Dažkārt pietiek padarīt pareizo izvēli ērtāku, saprotamāku vai pat aizraujošu.
Noslēgumā – ko jūs ieteiktu cilvēkam, kurš grib no pirmdienas vai 1. janvāra kļūt “apritīgs”?
Nevajag gaidīt pirmdienu, vajag sākt ar šodienu un sākt ar maziem solīšiem. Vislielākā problēma ir tā, ka mēs uzreiz metamies galējībās, vajag visu uzreiz. Tā nav pareizi.
Sākam ar elementāro – somu, ar kuru iesim uz veikalu. Lūk, pirmais solītis ir! Latvijā ir “Zero Waste” veikali, uz tiem var ņemt savu taru. Otrs solītis – ņemt pusdienas līdzi uz darbu kastītē. Eiropā tas tagad ir ļoti populāri. Nākamais solis – vismaz vienreiz nedēļā aizbraukt uz darbu nevis ar auto, bet sabiedrisko transportu. Vai kaimiņu paņemt mašīnā līdzi.
Vēl var iestāties kādā vietējā kopienā – tādas sāk veidoties pašvaldībās: bezatkritumu kopiena Cēsīs, “Zero Waste”. Kopiena ir vieta, kur cilvēki sarunājas, izglītojas, rada idejas un grib darīt vairāk.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.