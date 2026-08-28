Arī mirušajā kokā ir dzīvība! Bez kokiem mežā nebūs ne baraviku, ne gaileņu
Laimīgs tas sēņotājs, kura grozā nonāk dažādas garšīgas sēnes, tostarp bekas, gailenes un bērzlapes. Izrādās, šo sēņu liktenis ir cieši saistīts ar meža vecumu un to, kas ar mežu notiek ikdienā. Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe Inita Dāniele skaidro, kādēļ pēc kailcirtes iecienītās ēdamās sēnes pazūd jau nākamajā gadā, cik ilgs ceļš ejams, līdz jaunaudzē atkal parādās baravikas, un par ko satraucas mikologi, skatoties uz mežiem.
Sēne sadarbojas ar koku
Lielākā daļa sēņotāju iecienīto sugu nespēj pastāvēt bez koka. Tās ir tā sauktās mikorizas sēnes.
“Mikoriza ir sēnes sadarbība ar koka saknēm. Ja nav koka, sēnēm nav, ar ko sadarboties, un tajā vietā to vienkārši nebūs,” uzsver Inita Dāniele. “Mikorizas sēnes ir gan visas bekas, gan bērzlapes, gan gailenes. Tās ir arī mušmires, dažādas pūkaines, pienaines. Ļoti daudzas no mums redzamākajām gan ēdamajām, gan indīgajām sēnēm veido sadarbību ar koka saknēm.”
Turklāt katrai sugai šī sadarbība veidojas citādi. Dažas ir “visēdājas”, citas uzticīgas tikai vienam kokam. “Piemēram, sarkanā mušmire, parastā gailene draudzējas gandrīz ar jebkuru koku, tostarp ar priedi, egli, bērzu un ozolu. Ir tādas, kas izvēlas tikai ar vienu koku. Kaut vai parastā sviestbeka, kas sadarbojas tikai ar priedi. Priežu baravika arī tikai ar priedi, vasaras baravika – tikai ar ozolu. Attiecības varbūt dažādas, bet to koku vajag noteikti.”
Kas notiek, kad mežu nocērt?
Ja koks ir sēnes dzīvības pamats, atbilde uz jautājumu, cik ātri cirsma ietekmē sēnes, ir skarba. “Ja koku nocērt, tad uzreiz. Nākamajā gadā tajā vietā to sēņu nebūs,” saka mikoloģe.
Tomēr situāciju mīkstina apkārtējais mežs, ja tas ir saglabājies. “Protams, jāskatās, cik tas izcirtums ir liels. Ja daļa meža vēl ir blakus un tur ir koki, to saknes stiepjas diezgan tālu. Un sēņotnes pavedieni izcirtuma malās būs arī tām mikorizas sēnēm.”
Protams, izcirtums nebūs teritorija absolūti bez sēnēm, mainās tikai tas, kādas sēņu sugas tur dzīvos. “Vieta tukša nepaliek. Sēnes ir vienmēr un visur. Ir celmi palikuši, ir koksnes atliekas. To visu arī sēnes sadala. Tikai tās vairs nebūs mūsu mīļākās, iecienītākās ēdamās sēnes. Tur būs daudz dažādu koksnes noārdītāju sēņu,” skaidro speciāliste. “Kādam jau tas viss ir jānoārda un jāsadala, kas tur paliek pāri. Gan lapas, gan skujas, gan skaidas. Un to izdara citas sēņu sugas.”
Baravikai vajadzīgs laiks
Iestādot jaunu mežu, sēnes atgriežas, taču ne uzreiz un ne visas vienlaikus. “Protams, neviens kociņš bez mikorizas nepaliek. Kad iestāda jaunu mežu, mikoriza izveidojas diezgan ātri. Tomēr paši augļķermeņi tik ātri neveidojas pie, piemēram, kādas gadu vecas priedītes. Ja tā mikoriza varbūt jau ir, tur lēnām viss attīstīsies.”
Jaunaudzēs pirmās parādās pieticīgākas sugas. “Tur augs, piemēram, sviestbekas. Ja mēs gribam baravikas, tur tomēr jābūt jau tādiem nobriedušiem mežiem. Baravika nemīl jaunaudzi. Protams, pa kādai gadās, dzirdu, ka dažreiz sēņotāji dalās, ka atraduši arī pa kādai baravikai jaunaudzē. Pamazām, mežam kļūstot vecākam, arī tā sēņu sugu daudzveidība palielinās un mainās.”
Visbagātākais ir vecs mežs
Uz jautājumu, vai vecs mežs ir garants sēņu daudzveidībai, mikoloģe atbild apstiprinoši, vienlaikus norādot uz problēmas sakni. “Protams, ka visbagātākais ir tāds vecs mežs, bet mēs jau neļaujam mežam tādam kļūt.”
Viņa atgādina, ka mežs Latvijā ir dabisks biotops, kas pats sevi uztur. “Vecajos mežos bieži vien notiek izretināšanās. Kāds koks aiziet bojā, tur izveidojas brīvs laukums, tur atkal kādas jaunas sugas var iesēties. Ja nebūtu cilvēka darbības, visa Latvija pārklātos ar mežiem. Mežs tiek galā pats, bez cilvēka līdzdalības. Mežam nav vajadzības, lai to pēc 70 gadiem nocērt. Pļavai gan ir nepieciešams, lai par to rūpējas. Tā ir jāpļauj, citādi aizaugs, bet mežs dzīvos.”
Inita Dāniele gan nenoliedz koksnes nepieciešamību. “Visi saprotam, ka mums vajag to koku, bet daudzi meži šodien nav tie vecie, tie ir cilvēku stādītie. Citreiz var teikt – tāda koku plantācija, kas vēl tikai veidojas par mežu.”
Arī mirušā kokā ir dzīvība
Atšķirīgie skatpunkti uz mežu īpaši spilgti izpaužas attieksmē pret kritalām. “Mežinieki, kam interesē peļņa, kas pats par sevi nav nekāds netikums, uz nokritušo koku skatās kā uz zaudējumu, jo peļņa it kā aiziet gar degunu. Biologi un tie, kas mežu saprot, redz, ka tajā mirušajā kokā ir dzīvība. Tur ir gan sēnes, gan kukaiņi, gan gliemji. Tādas sugas, kas nekur citur nevar dzīvot, tikai tajā vecajā kokā.”
Sēņu loma mežā sniedzas tālu pāri sēņotāju interesēm. “Sēnes dod labumu ne tikai mums, cilvēkiem, tās ir vajadzīgas arī meža iemītniekiem, dzīvniekiem. Mēs nevaram tik vienkāršoti apskatīt, ka tur alnis apēda sēni, jo tur notiek daudz vairāk. Tās barības ķēdes sniedzas līdz stipri sīkiem organismiem,” skaidro mikoloģe.
“Sēnes patiesībā sadala visu, kas mežā paliek, – visas augu atliekas, sākot ar lapiņām, skujiņām, beidzot ar koksni. Un arī pašas ir barības ķēdē. Tur ir gan tie kāpuri, kas sēnes ēd, un tad ir atkal putni, kas ēd kāpurus. Tās patiesībā pat nav ķēdes, bet gan vesels barības tīkls. Ja mēs to tā iedomājamies, tad saprotam – ja kaut kur vienā vietā to paraustām vai sabojājam, viss tīkls to uzreiz izjūt.”
Sēņu daudzveidību vēl šogad gaidām
Vērtējot šo gadu, mikoloģe ir piesardzīga. “Pašlaik ir daudz gaileņu, bet vispār nevarētu teikt, ka būtu liela daudzveidība. Vienā vietā mums cilvēki saka, ka viss burtiski slīkst, citā, ka viss ir izkaltis, čaukst un grab. Bet kopumā Latvijas mērogā gan mitrums, gan temperatūras režīms it kā ir pietiekams, lai sēnes šogad būtu. Jā, pagaidām nav tās daudzveidības, bet vēl varam cerēt, ka būs.”
Lai gan kopumā situāciju Latvijas reģionos sēņu eksperte vērtē kā līdzsvarotu, bažas par mežsaimniecības tempiem pastāv arī zinātnieku aprindās. “Ir tas satraukums arī mikologu vidū sakarā ar mežu izciršanu. Protams, saprotam, ka viss ar laiku atjaunosies.”
Tomēr atjaunošanās nenozīmē tikai koku izaugšanu, tas pamatā ir abām pusēm nepieciešamais laiks, lai tajā vietā izaugtu arī sēnes.
“Dažādu organismu dzīvotspējai ir vajadzīga tā daudzveidība, kad mežā ir dažāda vecuma koki, ir kritalas, ir brīvāki laukumiņi. Mums, cilvēkiem, ir jādod mežam laiks,” rezumē mikoloģe.
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