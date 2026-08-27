Sauļošanās beidzas ar policijas ierašanos: Ventspilī notver prāvu zalkti
Ceturtdien Ventspilī, Enkuru parkā pie bērnu atrakcijām, tika pamanīta čūska, kuras dēļ uz notikuma vietu izsaukti operatīvie dienesti.
Saņemot informāciju par negaidīto parka viesi, notikuma vietā nekavējoties ieradās Ventspils Pašvaldības policijas darbinieki. Viņi parūpējās par apmeklētāju drošību un piesaistīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistus.
Glābēji čūsku droši notvēra un aizveda uz mežu, kur tā tika palaista brīvībā. Tādējādi iespējamais apdraudējums Enkuru parka apmeklētājiem tika novērsts.
Notikums izraisījis arī plašas diskusijas sociālajos tīklos. Daļa komentētāju bija pārliecināti, ka Enkuru parkā sastaptais rāpulis ir nekaitīgs zalktis un tik plaša operatīvo dienestu iesaiste neesot bijusi nepieciešama. Citi, aplūkojot čūskas muguras rakstu, savukārt sprieda, ka tā varētu būt odze.
Netrūka arī joku – kāds komentētājs čūsku nodēvēja par bīstamu mambu, bet citi visu notikušo raksturoja kā pārspīlētu ambrāžu.