Kādēļ Eiropa sakarst divas reizes ātrāk par pārējo pasauli?
Ar katru gadu pieaug pasaules vidējā gaisa temperatūra, tomēr visi kontinenti nesasilst vienlīdz ātri - Eiropā un Arktikā sasilšana notiek divas reizes straujāk nekā vidēji pasaulē.
Eiropu šogad plosīja vēl nepiedzīvoti karstuma viļņi ar to izrietošām sekām - vairākās valstīs izdega plašas meža teritorijas, Vācijā karstuma dēļ gāja bojā vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku, bet Rumānijā kritiski pazeminājās ūdens līmenis Donavā, kā rezultātā valstij bija jāaptur tās kodolreaktori. Kamēr ekstremālo karstumu daļēji var saistīt ar "El Ninjo", kas visā pasaulē pastiprinājis ekstremālus laikapstākļus, tas nav galvenais un vienīgais karstuma cēlonis.
Saskaņā ar Eiropas Savienības programmas "Copernicus" Klimata pārmaiņu dienesta datiem, aizvadīto 30 gadu laikā vidējā temperatūra pasaulē ir pieaugusi par aptuveni 0,26 grādiem desmitgadē, kamēr Eiropā tā kopš 90-ajiem gadiem pieaugusi par aptuveni 0,53 grādiem desmitgadē. Arktikā sasilšana notiek vēl straujāk - aptuveni 0,69 grādiem desmitgadē.
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Kāpēc Eiropa sasilst ātrāk?
"Copernicus" skaidro, ka iemesli tam, ka Eiropa sasilst divas reizes ātrāk par pārējo pasauli, ir vairāki. Pirmkārt, tas skaidrojams ar kontinenta ģeogrāfisko novietojumu. Proti, daļa Eiropas teritorijas atrodas Arktikas tuvumā - reģionā, kur sasilšana notiek visstraujāk uz Zemes.
Otrs iemesls ir gaisa pārvietošanās Zemes atmosfērā. Izmaiņas lielajās gaisa plūsmās atmosfērā veicina to, ka Eiropā karstuma viļņi kļūst biežāki, ilgāki un spēcīgāki. Kad virs reģiona ilgstoši saglabājas augsta spiediena apgabali, tie aiztur karsto gaisu un rada ilgstošu sausu un ļoti karstu laiku. 2025. gada vasarā ekstremāls karstums skāra plašus Rietumeiropas un Dienvideiropas reģionus, bet šogad karstuma viļņi Eiropu skāra jau maijā.
Un trešais iemesls, saskaņā ar "Copernicus" ir tāds, ka agrāk gaisā esošās sīkas piesārņojuma daļiņas. Proti, agrāk Agrāk Eiropas rūpniecības radītais gaisa piesārņojums atmosfērā virs Eiropas veidoja lielu daudzumu piesārņojuma daļiņu (piemēram, sulfātu daļiņas, kas rodas, dedzinot fosilo kurināmo), kas atmosfērā atstaro daļu saules starojuma atpakaļ kosmosā un var ietekmēt mākoņu veidošanos, radot īslaicīgu dzesējošu efektu.
Tomēr šīs pašas daļiņas rada nopietnus draudus cilvēku veselībai, veicinot elpceļu un sirds slimības, kā arī kaitē ekosistēmām. Samazinot gaisa piesārņojumu atmosfērā paliek mazāk šo dzesējošo daļiņu, un iepriekš daļēji maskētā sasilšanas ietekme kļūst izteiktāka. Šo parādību dēvē par "maskējošo efektu". Tāpēc klimata pētnieki uzsver - vienlaikus ar gaisa piesārņojuma samazināšanu ir būtiski strauji mazināt arī siltumnīcefekta gāzu [gāzes, kas uzkrājas atmosfērā, aiztur Zemes izstaroto siltumu un pastiprina globālo sasilšanu] emisijas.
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Karstuma vilnis Eiropā
Eiropas iedzīvotāji saskaras ar ekstrēmu karstumu, pieaug upuru skaits.
Kas veicina Arktikas sasilšanu?
Arī Arktikas sasilšanu ietekmē vairāki faktori. Viens no svarīgākajiem mehānismiem ir albedo efekts. proti, klimatam kļūstot siltākam, kūst sniega un ledus sega, atsedzot tumšākas virsmas - okeāna ūdeni un zemi. Un šīs tumšākās virsmas absorbē daudz vairāk saules enerģijas nekā sniegs, kas lielu daļu starojuma atstaro atpakaļ kosmosā. Tādēļ virsma uzsilst vēl vairāk, veicinot vēl straujāku ledus un sniega kušanu. Tā veidojas apburtās ķēdes process: jo vairāk kūst ledus, jo vairāk siltuma uzkrājas, kas savukārt izraisa vēl lielāku kušanu.
Tropos reģionos spēcīgas konvekcijas ietekmē siltais gaiss paceļas augšup un sajaucas ar augstākiem atmosfēras slāņiem, tādējādi palīdzot vienmērīgāk izplatīt siltumu. Savukārt Arktikā, kur Saules siltuma pieplūde ir daudz vājāka, šī gaisa kustība ir ievērojami mazāk aktīva, tādēļ siltums vairāk saglabājas pie Zemes virsmas, nevis tiek aizvadīts augstāk atmosfērā.
Tāpat atmosfēras gaisa plūsmas no tropu reģioniem uz poliem nogādā siltu un mitru gaisu. Tā kā siltāka atmosfēra spēj uzņemt vairāk mitruma, klimata pārmaiņu dēļ uz Arktiku var nonākt arvien lielāks ūdens tvaiku daudzums. Ūdens tvaiki pastiprina siltumnīcefektu, tādēļ tie vēl vairāk veicina siltuma saglabāšanos atmosfērā un pastiprina Arktikas sasilšanu.
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Kas ir kritiskie 2 grādi?
Kopš pirmsindustriālā laikmeta jeb 1850.–1900. gadiem, globālā vidējā gaisa temperatūra pasaulē ir paaugstinājusies par aptuveni 1,47 grādiem [C3S dati no 2026. gada janvāra]. Lai cīnītos pret šīm klimata pārmaiņā 2015. gadā tika izstrādāts Parīzes nolīgums, ko ratificējušas 194 pasaules valstis. Cita starpā, ASV no nolīguma izstājās 2026. gada 27. janvārī.
Parīzes nolīguma mērķis ir nodrošināt to, lai vidējā gaisa temperatūra pasaulē noturētos aptuveni +1,5 grādu robežās un nepārsniegtu +2 grādus salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laiku. Tomēr pašreizējās prognozes nav iepriecinošas - tās liecina, ka 1,5 grādu slieksnis varētu tikt sasniegts aptuveni 2029. gadā. Zinātnieki uzsver, ka noturēt globālo sasilšanu zem 1,5 grādiem ir svarīgi tāpēc, ka virs šīs robežas klimata pārmaiņas kļūst neparedzamas, neatgriezeniskas un bīstamas cilvēces izdzīvošanai.
Kamēr dažiem var šķist, ka +2 grādu atšķirība nav nekas īpašs, NASA uzsver, ka globālās vidējās temperatūras pieauguma gadījumā pat puse grāda var būtiski mainīt ietekmi uz planētu. NASA uzsver, ka pie +2 grādu pieauguma: karstuma viļņi daudzās pasaules daļās kļūtu biežāki un bīstamāki; ievērojami samazinātos ūdens pieejamība lauksaimniecībai un iedzīvotājiem, līdz ar to arī iedzīvotāju piekļuve pārtikai; paātrinātos jūras līmeņa celšanās, u.t.t. Ar pilnu NASA apskatu iespējams iepazīties ŠEIT.
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Kā samazināt siltumnīcu gāzes?
Individuālā līmenī siltumnīcefekta gāzu emisijas var samazināt, samazinot enerģijas patēriņu, izvēloties videi draudzīgākus pārvietošanās veidus un pārdomātāk patērējot resursus. Ikdienā cilvēki var izmantot mazāk elektrības, izvēlēties energoefektīvas ierīces, labāk siltināt mājokļus, pārvietoties ar sabiedrisko transportu, velosipēdu vai kājām, kā arī izvēlēties elektrotransportu. Būtiska nozīme ir arī pārtikas izvēlēm - mazāks pārtikas atkritumu daudzums un uzturs ar lielāku augu valsts produktu īpatsvaru palīdz samazināt emisijas, jo īpaši tās, kas saistītas ar lopkopību.
Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu daudzumu atmosfērā, nepieciešams ne tikai ierobežot jaunu emisiju nonākšanu gaisā, bet arī palielināt dabas spēju tās absorbēt. Meži, purvi, zālāji un citas ekosistēmas darbojas kā oglekļa piesaistītāji, tāpēc to saglabāšana un atjaunošana ir būtiska. Vienlaikus lielas pārmaiņas jāīsteno arī sabiedrības un valstu līmenī - pārejot uz atjaunojamiem energoresursiem, samazinot fosilā kurināmā izmantošanu enerģētikā, transportā un rūpniecībā, kā arī attīstot tehnoloģijas, kas palīdz uztvert un uzglabāt oglekļa dioksīdu.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.