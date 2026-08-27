Šo zivi uzskata par "tīrāku" nekā lasi: kāpēc tā ir veselīgāka
Lielākā daļa cilvēku šo zivi nekad nav nogaršojuši, taču tai ir maiga, olbaltumvielām bagāta gaļa, un to uzskata par veselīgāku nekā lasi.
Kā raksta "portal.abczdrowie.pl", šī zivs dzīvo tikai tīros ūdeņos, tāpēc atšķirībā no tādām populārām zivīm kā lasis vai pangasija tā nesatur dzīvsudrabu, toksīnus vai smagos metālus.
Tās gaļa ir maiga un ar neitrālu garšu, tāpēc tā varētu patikt arī tiem, kuriem nepatīk dažu citu zivju veidu izteiktais aromāts. Runa ir par vēdzeli ar latīnisko nosaukumu - Lota lota.
Vēdzelei ir arī salīdzinoši maz nepatīkamo asaku, tāpēc tā tiek īpaši novērtēta. Viena no galvenajām šīs zivs priekšrocībām ir augstais olbaltumvielu saturs. Tās nodrošina organismu ar aminoskābēm, kas nepieciešamas audu veidošanai un atjaunošanai, kā arī muskuļu masas uzturēšanai. Tā ir arī salīdzinoši liesa zivs.
Vēdzeles gaļa satur arī B grupas vitamīnus un minerālvielas, tostarp fosforu, kāliju un selēnu. Tomēr to daudzums var atšķirties atkarībā no zivs izcelsmes un konkrētās sugas.
Vēdzeles gaļa ir arī omega-3 taukskābju avots, tomēr šajā ziņā tā nevar konkurēt ar treknajām jūras zivīm, piemēram, siļķi, skumbriju vai sardīnēm, kurās ir ievērojami vairāk EPA un DHA taukskābju.
Viegli pagatavojama un daudzpusīga
Šīs zivs maigajai gaļai nav nepieciešamas sarežģītas piedevas. Vēdzeli var cept ar citronu, dillēm, ķiplokiem un garšaugiem, kā arī gatavot tvaicējot un pasniegt ar dārzeņiem.
Tā ir piemērota arī zivju zupām. Ja vēlaties vieglu ēdienu, labāk zivi cept, vārīt vai gatavot tvaicētu, nevis cept lielā eļļas daudzumā. Iegādājoties zivi, īpaša uzmanība jāpievērš tās svaigumam un izcelsmei.
Vai šī zivs ir sastopama Latvijā?
Vēdzele ir sastopama Latvijā, taču tā nav bieži pieejama zivju veikalos vai tirgos, jo to nozvejo salīdzinoši nelielā daudzumā. Latvijā tā dzīvo daudzās upēs un ezeros, kā arī Baltijas jūras piekrastes teritorijās pie upju grīvām.
Vēdzele ir vienīgā saldūdens mencveidīgo kārtas zivs - tai ir maiga, liesa gaļa un tā tiek uzskatīta par vērtīgu delikatesi.
Latvijā makšķernieku lomos tā sastopama diezgan reti, tāpēc ikdienas tirdzniecībā to redz daudz retāk nekā līdaku, zandartu vai asari.
Latvijā vēdzeles priekšrocība ir tā, ka tā ir vietējā, savvaļā dzīvojoša zivs, nevis importēta audzēta zivs.
Latvijā vēdzelei ir noteikti makšķerēšanas ierobežojumi (piemēram, minimālais paturamais garums), nevis pilnīgs aizliegums.