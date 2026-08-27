Šis dārzenis nebaidās no sala - puravi dārzā var augt līdz pat ziemai
Lielus un skaistus puravus var ne tikai nopirkt lielveikalā vai tirgū, bet arī izaudzēt arī savā dārzā. Tiem piemērota ir saulaina vieta un labi apstrādāta smilšaina augsne.
Puravi ir divgadīgi dārzeņi. Pirmajā gadā tie veido lapas un sīpolu, otrajā ziedu un sēklas. Puravi ir aukstumizturīgi, sēklas sāk dīgt jau +2–3 grādu temperatūrā, tomēr optimālā dīgšanas temperatūra ir krietni augstāka – ap +20–25 grādiem. Šādā temperatūrā puravi sadīgst 10–12 dienās. Tā kā puravi nebaidās no aukstuma, tos var vākt salīdzinoši vēlu rudenī, jo tie labi iztur temperatūru līdz -8 grādiem, bet ziemas šķirnes līdz pat -20 grādiem.
Puraviem ir piemērota saulaina vieta un labi apstrādāta smilšmāla vai mālsmilts augsne. Augsnes reakcijai jābūt neitrālai, pH 6–6,5. Dobi vēlams sagatavot jau rudenī, iestrādājot tajā kūtsmēslus (5–6 kg/m2) vai kādu citu organisko mēslojumu. Augsne jāuzrok pēc iespējas dziļi. Tas ir svarīgi, jo puraviem ir dziļa sakņu sistēma, pat 35 centimetri. Pavasarī augsne jāuzrušina agri un puravi jāstāda laikus, zemē vēl ir pavasara valgme.
Vispirms vēlams izaudzēt stādus. Tiem sēklas kastītēs sēj jau no februāra vidus līdz marta sākumam. Pēc 50–60 dienām mazos puravus varēs pārstādīt. Līdz sadīgšanai puraviem nepieciešams mitrums un siltums, bet tiem nevajag gaismu, bet, tikko sēklas sadīgušas, gaisma ir ļoti svarīga. Ja sēklas iesētas par biezu, dēsti noteikti jāretina, starp tiem atstājot aptuveni centimetru. Stādot dobē, starp puraviem atstāj 20–25 cm attālumu, lai augi cits citam netraucē. Stādus vēlams stādīt nedaudz dziļāk, nekā tie auguši, bet jārīkojas uzmanīgi, lai ar zemi neapbērtu augšanas pumpuru. Turpmāk svarīgi ap puraviem regulāri irdināt augsni un no vasaras vidus vairākkārt pieraust augsni ap kātu.
Puravus novāc vēlu rudenī. To var darīt izlases kārtībā – griez tikai tik, cik drīzumā varēs apēst. Pārējo ražu var novākt īsi pirms ziemas sākuma. Lai nenotrūktu saknes, puravus no augsnes izcel ar dakšām, tad nopurini augsni, nogriez sakņu galu un spurainās lapas. Uzglabā kastēs vēsā vietā, saliktus stāvus.