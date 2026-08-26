Kas jāņem vērā, plānojot apkures sistēmas atjaunošanu
Apkures sistēmas atjaunošana ne vienmēr nozīmē tikai radiatoru nomaiņu. Ja telpas apsildās nevienmērīgi, pieaudzis enerģijas patēriņš vai sistēma regulāri prasa remontu, jāizvērtē arī cauruļvadu, vārstu, sūkņu, siltuma avota un regulēšanas elementu stāvoklis.
Pirms darbu sākšanas svarīgi novērtēt ēkas siltuma zudumus un esošās sistēmas parametrus, jo radiatoru izmērs vai cena vien nepasaka, vai izvēlētais risinājums būs piemērots. Rakstā apskatīsim, kā novērtēt esošo apkures sistēmu, izvēlēties radiatorus un saplānot atjaunošanas darbus.
Ar ko sākt apkures sistēmas atjaunošanas plānošanu?
Pirms izvēlēties jaunus radiatorus vai citus elementus, vērts skaidri noteikt, kāda problēma īsti jārisina. Vienā mājā galvenā problēma var būt nepietiekams siltums, citā – nevienmērīga telpu apsilde, liels enerģijas patēriņš vai vienkārši novecojusi sistēma, kurai regulāri nepieciešami labojumi.
Pirms izvēlēties jaunus radiatorus vai citus elementus, jāizvērtē, vai nepieciešama visas sistēmas pārbūve vai pietiek ar atsevišķu daļu nomaiņu. Reizēm problēmu rada nevis paši radiatori, bet cauruļvadi, vārsti, cirkulācijas sūknis vai nepareizi noregulēta sistēma.
Pirms darbu sākšanas ieteicams apkopot pamatinformāciju:
- ēkas vai dzīvokļa platību;
- telpu skaitu un esošo radiatoru izvietojumu;
- ēkas siltinājuma stāvokli;
- logu kvalitāti;
- līdzšinējo enerģijas patēriņu;
- esošo radiatoru, cauruļvadu, vārstu un siltuma avota stāvokli.
Šī informācija palīdz speciālistam sagatavot precīzāku risinājumu un samazina risku izvēlēties radiatorus vai citus apkures elementus “uz aci”.
Kā novērtēt ēkas pašreizējo apkures sistēmu?
Pirms plānot izmaiņas, vērts rūpīgi apskatīt esošo sistēmu un pārbaudīt:
- vai visas telpas tiek apsildītas vienmērīgi;
- vai nav trokšņu, noplūžu, korozijas vai bieži jāatgaiso radiatori;
- kāds ir cauruļvadu stāvoklis un esošās sistēmas shēma;
- vai sistēmā iespējams regulēt temperatūru atsevišķās telpās;
- vai plānotās izmaiņas būs savietojamas ar esošo siltuma avotu.
Ja dažas telpas paliek vēsākas par citām vai radiatori regulāri jāatgaiso, tas parasti norāda uz sistēmas balansējuma problēmu, ne tikai nejaušu gadījumu. Savukārt, ja plānotas nopietnākas izmaiņas, jau iepriekš svarīgi noskaidrot, vai tās sader ar esošo siltuma avotu - pretējā gadījumā daļa ieguldījuma var izrādīties lieka.
Kā izvēlēties piemērotus apkures radiatorus?
Izvēloties apkures radiatorus, jāņem vērā vairāki faktori - jauda, izmērs, materiāls un pieslēguma veids. Tirgū pieejami paneļu, sekciju un dizaina radiatori, un katrs no tiem der citam kontekstam: paneļu radiatori ir izplatītākais un praktiskākais risinājums dzīvojamām telpām, sekciju radiatori ļauj elastīgāk pielāgot jaudu, savukārt dizaina radiatori bieži izvēlēti vizuālu apsvērumu dēļ.
Pirms pirkuma vērts pārbaudīt:
- vai radiators piemērots konkrētās sistēmas darba spiedienam un temperatūrai;
- vai pieslēguma veids atbilst esošajiem vai plānotajiem cauruļvadiem;
- kāds ir pieejamais sienas laukums un attālums līdz grīdai un palodzei.
Radiatora novietojums ietekmē ne tikai izskatu, bet arī siltuma sadali telpā, tāpēc šos parametrus labāk precizēt jau plānošanas, nevis pēc pirkuma posmā.
Kad izvēlēties tērauda radiatorus?
Tērauda radiatori ir izplatīta izvēle dzīvojamām telpām, ja nepieciešams kompakts un praktisks risinājums ar dažādiem izmēriem un pieslēguma iespējām. Tie pieejami vairākos paneļu tipos, tāpēc piemērotāko modeli var izvēlēties atbilstoši telpas siltuma vajadzībai un pieejamajai vietai.
Salīdzinot modeļus, svarīgi skatīties ne tikai uz radiatora ārējiem izmēriem, bet arī uz siltuma jaudu, ūdens tilpumu, pieslēguma veidu un dizainu. Divi līdzīga izmēra radiatori var būtiski atšķirties pēc jaudas, tāpēc izvēli nevajadzētu balstīt tikai uz platumu un augstumu.
Pirms pirkuma jāpārbauda arī ražotāja prasības attiecībā uz sistēmas darba spiedienu un siltumnesēja kvalitāti, lai izvēlētais radiators būtu piemērots konkrētajai apkures sistēmai.
Vai radiatoru nomaiņai nepieciešams atjaunot arī cauruļvadus?
Ne vienmēr radiatoru nomaiņa nozīmē arī visu cauruļvadu nomaiņu. Tomēr tos noteikti vajadzētu pārbaudīt, jo vecas, bojātas vai neatbilstoša diametra caurules var ietekmēt visas apkures sistēmas darbību arī tad, ja radiatori ir jauni.
Īpaši uzmanīgi jāvērtē cauruļvadi vecākās ēkās. Ja tie ir sarūsējuši, ar noplūžu pazīmēm, aizkaļķojušies vai vairākas reizes pārbūvēti, radiatoru nomaiņas laikā var būt lietderīgi tos atjaunot. Jāpārbauda arī, vai esošais cauruļu izvietojums atbilst jauno radiatoru pieslēguma veidam.
Ieteicams novērtēt:
- cauruļu vecumu, materiālu un tehnisko stāvokli;
- cauruļu diametru un atbilstību sistēmas jaudai;
- esošo pieslēgumu novietojumu;
- noslēgvārstu un termostatisko vārstu nepieciešamību;
- atgaisošanas elementu izvietojumu;
- darbu ietekmi uz sienu un grīdas apdari.
Ja cauruļvadi jāmaina, to labāk ieplānot vienlaikus ar radiatoru nomaiņu. Tas palīdz izvairīties no situācijas, kad pēc jaunu radiatoru uzstādīšanas vēlreiz jāatver sienas, jādemontē grīdas apdare vai jāpārtaisa jau pabeigti darbi.
Kā uzlabot apkures sistēmas regulēšanu?
Apkures sistēmas regulēšana palīdz vienmērīgāk sadalīt siltumu pa telpām un precīzāk kontrolēt temperatūru. Ja sistēmas risinājums to pieļauj, radiatoriem var uzstādīt termostatiskos vārstus, bet papildu ērtībai izmantot telpu temperatūras regulatorus vai programmējamu vadību.
Svarīga ir arī sistēmas hidrauliskā balansēšana, lai siltumnesējs vienmērīgi nonāktu līdz visiem radiatoriem. Pēc sistēmas atjaunošanas jāpārbauda arī, vai cirkulācijas sūknis ir piemērots jaunajam risinājumam.
Ikdienā radiatorus nevajadzētu aizsegt ar mēbelēm, bieziem aizkariem vai dekoratīviem pārsegiem, jo tas ierobežo gaisa cirkulāciju un samazina siltuma atdevi telpā.
Kā plānot darbus un kopējās izmaksas?
Kopējās izmaksas veido vairāk nekā tikai radiatoru cena. Plānojot budžetu, ieteicams iekļaut:
- radiatorus, caurules, vārstus, stiprinājumus un regulēšanas elementus;
- montāžas darbu;
- vecās sistēmas demontāžu un utilizāciju;
- sienu, grīdu un citu apdares virsmu atjaunošanu pēc montāžas.
Praktisks padoms: darbus, ja iespējams, labāk plānot ārpus aktīvās apkures sezonas - tas samazina neērtības un ļauj strādāt bez steigas. Pēc montāžas jāparedz arī laiks un izmaksas sistēmas skalošanai, uzpildīšanai, atgaisošanai, pārbaudei un balansēšanai - bez šiem soļiem jaunā sistēma var nedarboties tā, kā paredzēts.
Apkures sistēmas atjaunošana jāsāk ar esošās sistēmas un ēkas siltuma zudumu novērtēšanu. Tikai pēc tam iespējams izvēlēties atbilstošas jaudas radiatorus, plānot cauruļvadu un regulēšanas elementu nomaiņu un precīzāk aprēķināt projekta kopējās izmaksas.