Ja garšo pildīta un sulīga vistas fileja, ņem vērā šos ieteikumus; PLUS recepte
Vistas fileja ir viens no visātrāk pagatavojamiem produktiem, taču tā mēdz sanākt sausa. Šie četri padomi palīdzēs tikt pie labi pagatavota un ļoti sulīga ēdiena.
- Jo plānāk izklapēta fileja, jo vieglāk to satīt kopā ar pildījumu un jo ātrāk tā būs gatava.
- Lai pildītās filejas gatavošanas laikā neizjuktu, tās jāapsien ar rupju diegu, ko pēc tam noņem.
- Vistas fileju var pildīt arī neizklapētu – tās sānos ar asu nazi iegriez kabatiņu un tajā iebāz pildījumu. Pēc tam malas aizspraud ciet vai arī apsien ar diegu tā, lai pildījums nekrīt laukā.
- Ieteicams pildījumam pievienot vai nu krējumu, vai smalki sakapātu šķiņķi vai malto gaļu, – tad pildījums būs sulīgāks un arī pati fileja – garšīgāka.
Ar sēnēm pildīta vistas fileja
Pildījumā un arī tā sautējumā var izmantot ne tikai šampinjonus, tiem var arī pievienot gailenes vai citas meža sēnes, pēc principa – kas labāk garšo un cik daudz sēņu laimējies salasīt.
4 personām
1 stunda
Pildījumam:
100 g šampinjonu
50 g maltās gaļas
1 tostermaizes šķēle
1 ola
1 šalotes sīpols
4 ēdk. piena
2 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. smalki sakapātu pētersīļu
sāls, malti pipari
Filejām:
4 vistas filejas (pa 150 g)
400 g sēņu
150 ml vistas buljona
100 ml baltvīna
50 g sviesta
2 šalotes sīpoli
2 timiāna zariņi
2 ēdk. saldā krējuma
sāls, malti pipari
Pagatavošana:
1. Pildījumam paredzētās sēnes sagriez smalkos gabaliņos, sīpolu sakapā.
2. Cepeštraukā jeb tā dēvētajā pīlē sakarsē eļļu un uz straujas uguns apcep sēnes un sīpolus, pēc tam pievieno malto gaļu, arī apcep, un tad iemaisi pētersīļus. Atstāj, lai atdziest.
3. Maizes šķēli iemērc pienā. Pievieno sēņu maisījumu un sakultu olu. Pieber sāli un piparus un rūpīgi samīci.
4. Filejas izklapē ar gaļas āmuriņu un liec uz lēzena šķīvja. Pārkaisi ar sāli un pipariem. Katrai filejai vidū uzliec pa ceturtdaļai sēņu maisījuma. Rūpīgi satin kā veltnīti un apsien ar diegu.
5. Cepeštraukā sakarsē pusi sviesta un no visām pusēm apcep veltnīšus. Izņem un noliec malā.
6. Sēnes sagriez paprāvos gabalos. Sīpolus sakapā. Atlikušajā sviestā apsautē sīpolus, pēc tam pievieno sēnes un apcep.
7. Ieliec veltnīšus un timiānu, pielej vīnu un buljonu. Uz lēnas uguns sutini 20–25 minūtes. Dažas minūtes pirms sautēšanas beigām iemaisi krējumu.