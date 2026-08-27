Kā apēst burkānus un zirnīšus? Sautējumā - gan klasiska, gan citādāka recepte
Vienalga, svaigi vai jau saldēti, zaļie zirnīši lieliski sader ar burkāniem. Ēdiens ir ne vien gards, bet arī košs un uzturvielām bagāts.
Burkānu un zirnīšu sautējums ar zaļumiem
Piparmētras un sīpoli piešķir sautējumam svaigu un mazliet pikantu garšu, bet klasiskajā variantā var iztikt arī bez tiem.
4 personām
30 minūtes
Sastāvdaļas:
300 g izlobītu zaļo zirnīšu
10 vidēju jauno burkānu
4 šalotes sīpoliņi
3 ēdk. saldā krējuma
3 ēdk. eļļas
2 ēdk. sakapātu diļļu
1 ēdk. sakapātu piparmētru
1 ēdk. sviesta
sāls, malti pipari
Pagatavošana:
Nomizotus burkānus sagriez ripiņās, sīpolus sakapā. Katlā sakarsē eļļu un sviestu. Ieber burkānus un uz mērenas uguns apsautē. Pievieno sīpolus, sāli un piparus un turpini sautēt vēl 10–15 minūtes. Pievieno zirņus un 2 ēdk. ūdens un sautē vēl 5 minūtes. Pievieno dilles, piparmētras un krējumu un uzvāri.
Kartupeļu sautējums ar burkāniem un zirnīšiem
Bagātīgākai garšai var pievienot arī nedaudz trekna saldā krējuma.
4 personām
40 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g jauno kartupeļu
500 ml ūdens
300 g jauno burkānu
250 g izlobītu zaļo zirnīšu
4 cepamdesiņas
1 smalki sakapāts sīpols
2 ēdk. dzidrināta sviesta
2 ēdk. smalki sakapātu pētersīļu
2 ēdk. šķīstošā buljona pulvera
sāls, malti pipari
Pagatavošana:
1. Nomizotus kartupeļus un burkānus sagriez mazos gabaliņos, sīpolus sakapā. Katlā sakarsē 1 ēdk. sviesta un apsautē sīpolus. Pievieno burkānus un vēl pāris minūtes pasautē.
2. Pievieno kartupeļus un ūdeni un uzvāri. Pieber sāli, piparus un buljona pulveri un uz lēnas uguns vāri 10 minūtes.
3. Tikmēr pannā sakarsē atlikušo sviestu un izcep desiņas. Dārzeņiem pievieno zirnīšus un sautē vēl kādas 5 minūtes. Iemaisi atlikušo sviestu. Sautējumu liec šķīvjos, katrā ieliec pa desiņai un pārkaisi ar pētersīļiem.