Kā apēst bagātīgo ķiploku ražu? Lūk, trīs idejas to ieziemošanai
Marinēti ķiploki ir garšīgi gan kā našķis, gan kā piedeva pie ēdieniem. Un veselīgi!
Garšīgi

Kā apēst bagātīgo ķiploku ražu? Lūk, trīs idejas to ieziemošanai

Žurnāls "100 Labi Padomi"
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Ja ir bagātīga ķiploku raža, vaļas brīžos izlobi tos pa daiviņām. Daiviņas tālāk vari izmantot tādu gardumu pagatavošanai, kas sevišķi nāks par labu aukstā un mitrā laikā.

Uz aci marinēti ķiploki

Dari tā!
Katlā ielej ½ l ūdens un ½ l maiga etiķa, vēlams, ar garšaugiem. Pieber 3–4 piparu graudiņus, 1 ēdk. sinepju sēklu un šķipsniņu kaltētu diļļu sēklu. Nomizo tik daudz ķiploku daiviņu, lai, ieberot katlā, marināde tās pilnībā pārklātu. Uzvāri, pildi mazās burciņās, raugies, lai ķiplokus pārsegtu šķidrums, uzliec vāciņus un karsē 20 minūtes 90 grādos. Aizvāko.

Marinēti nekarsēti ķiploki

Dari tā!
Ķiplokus sadali daiviņās, nomizo un ber mazās burciņās. Uzvāri marinādi pagatavotu no 1 ēdk. sāls, 1 ēdk. cukura, 16 ēdk. 9 % etiķa un 1 l ūdens un karstu pārlej ķiplokiem. Burciņas aizvāko un uzglabā ledusskapī.

Ķiploki eļļā

Dari tā!
3 lielas ķiploku galviņas sadali daiviņās un nemizotas ber katlā. Pievieno ½ l olīveļļas, 4 timiāna zariņus, 3 lauru lapas un dažus melno piparu graudus. Uz lēnas uguns pamazām uzkarsē un uz vēl mazākas uguns ļauj 20 minūtes pavārīties. Atdzesē un ķiplokus ar visu eļļu pildi mazās burciņās. Ledusskapī glabāsies 1–2 mēnešus.

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